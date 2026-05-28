El Club de los Abuelos realizará un mate bingo solidario este sábado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se llevará a cabo este sábado desde las 15 en la sede ubicada sobre calle La Rioja 649. Habrá sorteos, mates, pasteles y propuestas recreativas para recaudar fondos destinados al mantenimiento del club, supo Elonce.
El Club de Abuelos de Paraná realizará este sábado 30 de mayo un mate bingo solidario abierto a toda la comunidad. La propuesta comenzará a las 15 en la sede ubicada sobre calle La Rioja 649 y tiene como objetivo recaudar fondos para el sostenimiento de las actividades y el mantenimiento de las instalaciones.
María Riestra, integrante de la comisión directiva, invitó a vecinos y familias a participar de la jornada recreativa. “Con una entrada de 1.000 pesos tienen derecho a tres cartones para la última jugada y un pastel que es delicioso”, expresó a Elonce.
Además, explicó que durante la tarde habrá distintas rondas de bingo y un espacio pensado para compartir mates y pasar un momento de encuentro social. “La idea es que entre todos podamos disfrutar y pasarla bien”, señaló.
Actividades para adultos mayores
Desde la institución destacaron que el club desarrolla diversas propuestas recreativas y deportivas destinadas principalmente a adultos mayores. Entre ellas se encuentran talleres de folklore, yoga y Tai Chi Chuan, además de encuentros sociales y bailes.
“Los miércoles tenemos folklore; yoga los miércoles y viernes; y Tai Chi Chuan los martes y jueves. También hacemos comidas y bailes donde la gente se divierte mucho”, contó Riestra.
Asimismo, remarcó que el espacio permanece abierto a toda la comunidad. “No hace falta ser abuelo o abuela para participar. Yo todavía no soy abuela y, sin embargo, voy”, comentó entre risas.
Un espacio de encuentro y recreación
La integrante de la comisión destacó que el club cuenta con un salón amplio, cancha de bochas y un espacio céntrico que permite a los asistentes disfrutar de las actividades con comodidad y seguridad.
“El club está abierto para compartir. Está en una zona muy linda, se puede estacionar y la idea es que todos puedan pasarla bien”, sostuvo.
En relación al costo de los cartones, detalló que habrá diferentes opciones accesibles para los asistentes. “Seis cartones cuestan 1.000 pesos, tres cartones 600 y uno solo 300 pesos”, explicó.
Finalmente, indicó que lo recaudado será destinado al mantenimiento de la institución. “Mantener el club es como mantener una casa. Todo esto nos ayuda para que el lugar siga funcionando en buenas condiciones”, concluyó.