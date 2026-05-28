Darío Cvitanich le marcó un límite a Chechu Bonelli: “Con mi familia, no”

La tensión entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli sumó un nuevo capítulo en medio del conflicto por la tenencia de Frida, la mascota que compartían durante la relación.

La polémica escaló después de que la modelo asegurara públicamente que recibió un “mail amenazante” por parte del exfutbolista, situación que derivó en una respuesta directa del exjugador de Boca y Banfield.

“No la amenacé, de ninguna manera. Y que ponga el mail”, afirmó Darío Cvitanich este miércoles durante una entrevista televisiva.

El exdelantero explicó además que la situación está vinculada al malestar que, según sostuvo, generaron algunas actitudes de Chechu Bonelli dentro de su círculo íntimo tras la separación.

“Yo lo único que le dije es que no fuera a mi casa porque mi familia quedó muy dolida”, expresó.

El enojo de Cvitanich por la exposición de su familia

Durante la entrevista, Darío Cvitanich hizo especial referencia a su madre y aseguró que quedó afectada después de distintas exposiciones públicas relacionadas con la ruptura.

“Mi mamá después del stream también quedó muy dolida y me pidió perdón. Se sintió usada por las fotos y por un montón de cosas. Yo la quiero preservar a mi mamá también”, manifestó.

Las declaraciones surgieron después de que Chechu Bonelli revelara detalles del supuesto correo electrónico que habría recibido durante la disputa por la mascota familiar.

“Decía que me prohibía pisar su ciudad y entrar en contacto con su familia porque si no me iba a iniciar acciones legales”, sostuvo la periodista en diálogo con Intrusos.

El dolor de Chechu Bonelli tras la separación

En medio de la discusión pública, Chechu Bonelli también contó que una de las situaciones más difíciles tras la ruptura fue alejarse de la familia de Cvitanich, con quienes mantenía un vínculo muy cercano.

“No quiero dar golpes bajos, pero yo no la estoy pasando bien. No tengo madre, no tengo padre, no tengo hermanos. Su mamá era una madre para mí. Me costó alejarme”, expresó conmovida.

No es la primera vez que este tema genera diferencias entre ambos. Meses atrás, la periodista ya había contado que sentía a su exsuegra como parte fundamental de su vida, declaraciones que en su momento molestaron a Darío Cvitanich.

“Con mi familia, no”, había respondido entonces el exfutbolista, una frase que volvió a repetir ahora en medio del nuevo conflicto mediático.