Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: negocian la reapertura del Estrecho de Ormuz

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán atraviesa horas decisivas y podría redefinir el equilibrio geopolítico en Medio Oriente. Las negociaciones multilaterales avanzaron durante las últimas semanas y, según confirmó el presidente estadounidense Donald Trump, ambas partes ya discuten “los aspectos y detalles finales” de un entendimiento que incluiría la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo.

El mandatario realizó el anuncio a través de Truth Social y aseguró que “se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización”. Luego agregó la frase que rápidamente impactó en los mercados internacionales: “Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”. La posibilidad de normalizar la navegación en ese corredor marítimo fue interpretada como una señal de distensión en una región atravesada por fuertes tensiones militares y comerciales.

La declaración de Trump llegó después de intensas negociaciones diplomáticas que involucraron no sólo a Washington y Teherán, sino también a países clave de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania, Pakistán y Baréin. Todos participaron de conversaciones orientadas a evitar una escalada regional y garantizar la libre circulación energética global.

Foto: Archivo Elonce.

Rubio anticipó un anuncio inminente

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reforzó el mensaje desde Nueva Delhi y anticipó que podría haber novedades oficiales en cuestión de horas. “Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, afirmó ante periodistas durante una conferencia de prensa.

Las negociaciones se aceleraron especialmente tras las advertencias internacionales sobre el impacto económico que podría provocar un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz. Por esa vía circula cerca de un tercio del petróleo comercializado por mar en el mundo, por lo que cualquier interrupción genera subas inmediatas en los precios internacionales de la energía.

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En paralelo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que las partes trabajan sobre un memorando de entendimiento compuesto por 14 cláusulas. Aunque reconoció avances importantes, aclaró que todavía persisten diferencias sobre algunos temas de fondo. “No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo”, sostuvo.

Irán fijó límites sobre el programa nuclear

Pese al optimismo expresado desde Washington, el gobierno iraní dejó en claro que existen cuestiones que no forman parte de la negociación actual. Entre ellas aparece el programa nuclear iraní, que Teherán pretende discutir en instancias futuras separadas del acuerdo principal.

Además, Irán rechazó que Estados Unidos tenga injerencia sobre el control del Estrecho de Ormuz. Baqaei afirmó que esa vía marítima “no tiene nada que ver con Estados Unidos” y sostuvo que cualquier definición sobre su administración corresponde exclusivamente a Irán y Omán como estados ribereños, comunicó Ámbito.

En la misma línea se expresó el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien advirtió que las fuerzas armadas iraníes se reorganizaron durante el alto el fuego y lanzó una dura advertencia hacia Washington. Según afirmó, cualquier nueva ofensiva militar “sin duda será más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día del conflicto”.