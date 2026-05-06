AGMER Paraná pidió incluir a docentes preuniversitarios de UADER en el boleto gratuito

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de AGMER Paraná se reunieron con autoridades de Transporte de Entre Ríos para reclamar que docentes de escuelas preuniversitarias de UADER accedan al boleto docente gratuito.
El boleto docente gratuito fue el centro del pedido por parte de AGMER Seccional Paraná, que mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos para solicitar la incorporación de docentes de escuelas preuniversitarias de UADER al beneficio del 100% de descuento en el transporte público.
El encuentro se realizó este martes y contó con la participación del secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, y del secretario gremial, Pablo González. En representación del gobierno provincial estuvieron presentes el coordinador general de Transporte, Maximiliano Villa, y el secretario de Transporte, Aníbal Steren.
La principal preocupación planteada por el gremio estuvo vinculada con la situación de las y los docentes que trabajan en escuelas dependientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), quienes actualmente no están contemplados dentro del alcance de la Resolución 018 que regula el beneficio. La exclusión afecta a trabajadores de instituciones de nivel inicial, primario y secundario.
Reclamo por mayor inclusión
Durante la reunión, AGMER sostuvo la necesidad de ampliar el alcance del boleto docente gratuito para garantizar igualdad de condiciones dentro del sistema educativo provincial. “Estamos hablando de docentes que desempeñan sus tareas en escuelas pre universitarias”, destacó Manuel Gómez al exponer el planteo sindical .
Desde la organización gremial remarcaron, en un comunicado enviado a este medio, la importancia de reconocer a este sector dentro de las políticas de transporte implementadas por el gobierno provincial. En ese marco, las partes coincidieron en continuar trabajando sobre la problemática y dar seguimiento a los pedidos realizados.
Además del reclamo puntual por la incorporación de docentes de UADER, en el encuentro también se analizaron aspectos relacionados con la implementación diaria del sistema de transporte urbano y suburbano para quienes ya cuentan con el beneficio.
Aclaración sobre el uso de la SUBE
Uno de los puntos abordados estuvo relacionado con situaciones registradas durante la utilización de la tarjeta SUBE por parte de docentes beneficiarios. Según se indicó, algunos choferes solicitaron documentación adicional al momento de validar el boleto gratuito.
Ante esta situación, desde la Secretaría de Transporte aclararon que no corresponde exigir documentación complementaria al usuario, ya que la validación debe realizarse exclusivamente a través del sistema habilitado y conforme a la normativa vigente.
La reunión se desarrolló en un marco de diálogo institucional entre las autoridades provinciales y AGMER Paraná, que ratificó su intención de continuar impulsando medidas para ampliar derechos y mejorar las condiciones de acceso al transporte para el conjunto de la docencia entrerriana.