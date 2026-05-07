Crece la incertidumbre entre adolescentes: más de la mitad no logra imaginar su futuro laboral

Más de la mitad de los adolescentes argentinos no logra definir qué trabajo espera tener en el futuro. El dato surge de un informe elaborado a partir de las pruebas PISA 2022, que reflejó que el 52% de los estudiantes de 15 años no pudo identificar una ocupación concreta para su vida adulta.

La cifra representa un fuerte incremento respecto a 2018, cuando ese porcentaje era del 22%. Según informó Ámbito, el nivel de incertidumbre laboral juvenil en Argentina también supera el promedio registrado entre los países de la OCDE, donde el índice alcanza el 39%.

El estudio fue realizado por Argentinos por la Educación junto a especialistas de distintos organismos académicos y analizó las respuestas de estudiantes secundarios sobre sus expectativas laborales hacia los 30 años. Los resultados reflejaron una creciente dificultad para proyectar un futuro profesional estable.

El impacto de la crisis económica y educativa

Especialistas señalaron que la situación económica aparece como uno de los factores centrales para entender este fenómeno entre los adolescentes. La inestabilidad laboral, la inflación y las dificultades para acceder a empleos formales generan incertidumbre sobre las posibilidades de inserción laboral.

El informe también marcó diferencias importantes según el nivel socioeconómico y el rendimiento escolar de los estudiantes. Entre quienes presentan menores desempeños académicos, especialmente en Matemática, la indefinición sobre el futuro laboral alcanza porcentajes más elevados.

A su vez, los datos muestran que la incertidumbre es mayor en sectores vulnerables. Mientras que casi seis de cada 10 jóvenes de menores recursos no logran proyectar una ocupación, en los sectores más favorecidos el porcentaje desciende al 39%.

La relación entre secundaria y trabajo

El trabajo también advirtió sobre la distancia que existe entre la escuela secundaria y el mercado laboral. Aunque una amplia mayoría de los estudiantes expresó intención de continuar estudios superiores, muchos no cuentan con herramientas claras para construir un proyecto profesional.

En ese sentido, especialistas consultados en el informe sostuvieron que el paso de la secundaria al empleo es uno de los momentos más complejos para los adolescentes. Además, remarcaron que las habilidades vinculadas a la comunicación, la adaptación y el trabajo en equipo serán cada vez más importantes en el mundo laboral.

El relevamiento también mostró que las aspiraciones laborales suelen concentrarse en pocas profesiones asociadas a prestigio social, como medicina, ingeniería o abogacía. Sin embargo, el documento advirtió que muchas de esas expectativas no siempre coinciden con la realidad del mercado laboral argentino.