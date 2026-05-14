Joven barbero entrerriano viaja en moto rumbo a Machu Picchu: “Con el mate uno se hace compañía al toque”

Barbero entrerriano. Emanuel Montero, conocido como “el peluquero aventurero" en redes sociales, emprendió una travesía en moto desde Entre Ríos hasta Perú con un objetivo claro: llegar a Machu Picchu para celebrar allí su cumpleaños número 20. En el camino, combina aventura y oficio, cortando el pelo para solventar gastos y compartiendo cada experiencia en sus redes sociales.

Desde Cusipata, un pequeño poblado ubicado a pocos kilómetros de Cusco, en Perú, Emanuel relata una experiencia que mezcla aventura, desafíos y crecimiento personal. El joven barbero y peluquero oriundo de San Benito decidió dejar atrás la rutina para emprender un viaje en moto que comenzó el pasado 1° de mayo y que tiene como meta llegar a Machu Picchu el próximo 20 de mayo, día de su cumpleaños.

“A partir de la cuarentena empecé a mirar muchos videos de viajeros, de motoviajeros en realidad, y dije: ‘¿Y por qué no lo puedo hacer yo también?’”, contó Emanuel sobre el origen de la idea. Según explicó, el proyecto comenzó a tomar forma el año pasado, cuando decidió proponerse una experiencia distinta para celebrar sus 20 años.

El viaje lo realiza en una motocicleta XTZ 250 Ténéré, un vehículo que, según explicó, muchos considerarían pequeño para semejante travesía. Sin embargo, el joven asegura que la experiencia le dejó una enseñanza clara: “Después de hacer este viaje me di cuenta que cualquier moto es ideal para viajar, no hace falta tener una moto específica”.

Un viaje sin demasiados planes y con muchos desafíos

Aunque el destino final estaba definido, el resto del recorrido se fue armando sobre la marcha. “La idea era dormir donde pueda, ir cortando el pelo y todo se fue dando de esa forma también”, relató. El joven aseguró que uno de los mayores desafíos fue atravesar Bolivia, donde se encontró con un bloqueo nacional que alteró completamente sus tiempos de viaje.

“Fueron 300 kilómetros en tres días, así que increíble. O sea, cosas que uno nunca se va pensando y que el viaje mismo te va dando”, explicó. A pesar de las dificultades, Emanuel logró cumplir uno de sus deseos en ese país: visitar el Salar de Uyuni.

En cada ciudad, intenta utilizar su oficio como una herramienta para sostener económicamente el viaje. Según contó, en Perú encontró más oportunidades para conectar con la gente mientras compartía mates y recorría las calles. “Uno siempre consigue gente para cortar el pelo mientras va paseando, tomando unos mates. Mientras que uno se abra a charlar, la mayoría se presta”, expresó.

La ruta, el clima y el sueño de llegar a Machu Picchu

El joven entrerriano explicó que el clima y las condiciones geográficas modificaron completamente su manera de viajar. “En Bolivia quise hacer 300 kilómetros de un tiro y no llegué. Te das cuenta que es muy distinto con lo que te presenta el contexto, de la montaña, el viento, el frío y te vas cansando más también”, señaló.

Actualmente, a Montero le restan cerca de 300 kilómetros para llegar a Machu Picchu. Sin embargo, antes planea detenerse en Cusco para realizar el service de la moto, ya voy 3.000 kilómetros, y organizar el tramo final del viaje. Además, explicó que deberá viajar con anticipación a Aguas Calientes para conseguir una entrada presencial al sitio histórico.

“Para el 20, por ejemplo, tendría que ir el 18 a las 5 a hacer fila para poder comprar la entrada”, comentó. El joven también relató que durante el recorrido conoció viajeros de distintas partes del mundo, quienes le compartieron información y experiencias que le sirvieron para continuar avanzando.

El apoyo de la familia y el impacto en redes sociales

Cuando decidió iniciar esta aventura, las reacciones de su entorno fueron diversas. “No sé si me iba a animar solo”, recordó sobre las dudas que surgieron en un principio. Sin embargo, aseguró que sus familiares y amigos terminaron acompañándolo y apoyando la decisión.

“Había muchas opiniones, claramente todos me apoyaban porque saben que en parte hay que tener un poco de locura y siempre estuvo presente en mí”, afirmó. Emanuel reconoce que el viaje también representa una búsqueda personal y una experiencia de crecimiento.

Ema Montero: El barbero de San Benito que recorre América

Además de recorrer rutas y cortar el pelo, el joven comparte diariamente el detrás de escena de la travesía en redes sociales bajo el nombre “emebarberia”. Allí publica videos, historias y blogs sobre cada etapa del viaje. “La idea era tomármelo también como algo medio laboral, buscarle la vuelta de subir a las redes un blog diario”, explicó.

Mientras continúa avanzando hacia uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo, Emanuel Montero sigue sumando kilómetros, anécdotas y aprendizajes en una aventura que combina pasión, oficio y libertad.