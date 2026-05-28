Cuáles son los países que debutarán en el Mundial 2026 y cómo lograron clasificarse

Cuáles son los países que debutarán en el Mundial 2026 es una de las preguntas que despierta mayor curiosidad entre los fanáticos del fútbol, en una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones. El cambio impulsado por la FIFA amplió el cupo de participantes y abrió la puerta a equipos que nunca habían logrado acceder a la máxima cita del deporte.

La decisión, promovida durante la gestión de Gianni Infantino, tuvo como objetivo globalizar aún más la competencia y darle representación a nuevas federaciones. En ese contexto, varias selecciones aprovecharon la oportunidad y marcarán un hito en su historia deportiva.

Entre los países que debutarán en una Copa del Mundo se destacan Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, que lograron sortear con éxito sus respectivas eliminatorias y dirán presente en el Mundial 2026.

Un Mundial con más equipos y nuevas oportunidades

El salto de 32 a 48 selecciones no solo modificó el formato del torneo, sino que también incrementó las plazas para cada confederación. Esto permitió que selecciones emergentes, que históricamente quedaban en el camino, pudieran competir en igualdad de condiciones.

En África, Asia y Concacaf se evidenció con mayor claridad este impacto, con equipos que aprovecharon el nuevo esquema clasificatorio. La inclusión de más cupos generó eliminatorias más abiertas y competitivas.

Jordania: crecimiento sostenido en Asia

Integrará el Grupo J y será rival de la Selección argentina. El equipo asiático logró la clasificación tras finalizar segundo en su grupo con 16 puntos, detrás de Corea del Sur.

Su campaña incluyó cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, en una zona que también contó con Irak, Omán, Palestina y Kuwait. El rendimiento le permitió alcanzar por primera vez una Copa del Mundo.

Además, Jordania llega con un antecedente reciente importante: fue subcampeón de la Copa Árabe 2025, donde cayó en la final ante Marruecos en tiempo

suplementario.

Cabo Verde: la sorpresa africana

En el continente africano, Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de las eliminatorias. Terminó primero en su grupo por encima de Camerún, con siete triunfos en diez partidos y apenas una derrota.

De esta manera, se convertirá en la 14ª nación africana en disputar un Mundial. Compartirá el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. El logro adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la dimensión del país, un archipiélago de apenas 4.000 kilómetros cuadrados frente a la costa de Senegal, con una historia futbolística relativamente reciente.

Uzbekistán: el impulso tras la era soviética

Por su parte, Uzbekistán selló su clasificación en las eliminatorias asiáticas tras superar a selecciones como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte.

El equipo es dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, quien logró consolidar un plantel competitivo en poco tiempo.

La selección uzbeka debutó oficialmente en 1992, tras la disolución de la Unión Soviética, y desde entonces fue creciendo en el plano continental hasta alcanzar este histórico objetivo.

Curazao: la gran sorpresa de Concacaf

El caso de Curazao es uno de los más llamativos. El seleccionado caribeño terminó invicto en las eliminatorias de Concacaf, superando a rivales como Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

La clasificación se vio facilitada en parte porque los organizadores del Mundial —Estados Unidos, México y Canadá— ya tenían asegurado su lugar, lo que liberó cupos en la región.

Con apenas 153 mil habitantes, Curazao se convertirá en el país con menor población en

disputar un Mundial. Integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.