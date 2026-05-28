Invitan a sumarse a hockey sobre patines en el club Echagüe: crece la escuelita y organizan un bingo solidario

Invitan a sumarse a hockey sobre patines en el club Echagüe, una propuesta deportiva en crecimiento en la ciudad de Paraná que busca incorporar a más chicos y chicas a una disciplina que combina juego, aprendizaje y compañerismo. Desde la institución destacaron el desarrollo de la escuelita y el entusiasmo de los más pequeños, que hoy ya superan los 30 participantes.

“Estos días de frío han sufrido un poco, pero se divierten, están haciendo diferentes ejercicios, el profe les va proponiendo rutinas y van aprendiendo lo que es el juego”, explicó Agustín Borrá, tesorero de la subcomisión de hockey, al describir el ambiente que se vive en cada práctica.

Una escuelita en expansión y formación por etapas

“Tenemos escuelita, mini e infantil. La escuelita engloba a los que recién empiezan y a los más chiquitos; mini va de los 7 a los 10 años, y después sigue infantil”, detalló Borrá. Además, remarcó que “todos participan en el mismo proceso, cada uno en su etapa, pero compartiendo la pista”.

La propuesta incluye además la modalidad mixta, lo que permite integrar a chicos y chicas en igualdad de condiciones. Este aspecto es valorado por las familias, que encuentran en el hockey sobre patines una opción inclusiva y formativa.

En ese sentido, Eduardo Blinder, también integrante de la subcomisión, destacó la apertura del club: “Es una excelente posibilidad para quienes se quieran sumar. Los entrenamientos son los martes, miércoles y jueves de 19:30 a 21, y los sábados desde las 13 hasta las 14:30”.

“Es un horario particular que les da tiempo a salir de la escuela, merendar y después venir a entrenar”, señalaron desde el club. Esta organización resulta clave para sostener la asistencia, especialmente durante el ciclo lectivo.

Los sábados, además, no solo hay prácticas, sino también encuentros con otros clubes de la ciudad. “Tenemos partidos de mixto y escuelita en diferentes lugares de Paraná”, agregó Blinder, subrayando la importancia de la competencia como parte del aprendizaje.

Un bingo solidario para fortalecer la disciplina

La iniciativa más próxima es un bingo solidario que se realizará el 7 de junio en la sede del club, con el objetivo de recaudar fondos para equipamiento.

“Estamos organizando un bingo en el salón Ainis. Va a ser a partir de las 15:30, con muchos premios, incluso en efectivo”, explicó Jimena Cafaro, integrante de la subcomisión.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad: “Invitamos a la familia, a los abuelitos, a los papás, a los niños. Hay muchos premios y regalos de comercios de la zona que están colaborando con nosotros”, agregó. Lo recaudado será destinado a la compra de redes, elementos deportivos y un equipo de arquero .

El rol del entrenador y el crecimiento del grupo

En la pista, el profesor Sebastián coordina los ejercicios con una lógica clara: aprender jugando. La metodología apunta a que los chicos se diviertan mientras incorporan habilidades técnicas.

“La práctica la separamos en iniciales y avanzados. La idea es que disfruten, principalmente a esta edad”, explicó el entrenador, quien además destacó el crecimiento sostenido del grupo.

“Arrancamos con dos chicos hace dos años y hoy tenemos 30 en la escuelita. Es un logro”, afirmó con orgullo, reflejando el impacto del trabajo constante.

El enfoque está puesto en el desarrollo integral: “La idea es que la pasen lindo arriba de los patines”, resumió, en línea con una concepción del deporte como espacio de contención y socialización.