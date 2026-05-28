Boca busca la clasificación a octavos de la Copa Libertadores: empata sin goles con Universidad Católica

A Boca solo le sirve ganar para avanzar de ronda en la Copa Libertadores. Otro resultado lo dejará afuera y pasaría a la Copa Sudamericana con River. Seguí las incidencias del juego.
Boca necesita una victoria que le permita soñar con avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En La Bombonera y desde las 21:30 horas, el elenco de Claudio Úbeda se enfrenta a la Universidad Católica de Chile en la sexta y última jornada del Grupo D.
Hasta el momento, el Xeneize sumó siete puntos en el actual certamen, producto de dos victorias, dos caídas y un empate. De esta forma, se encuentra en la tercera colocación, a uno de Cruzeiro y a dos de Universidad Católica, quienes por el momento estarían pasando de ronda.
Seguí las incidencias del partido
12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!
El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.
6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!
El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Erwin Ampuero, Jhojan Valencia y Juan Díaz. DT: Daniel Garnero.