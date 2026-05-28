El paranaense Alejo Sánchez Romero celebró un título en Alemania y sueña con jugar en Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Alejo Sánchez Romero, surgido en Belgrano y Patronato de Paraná, logró el ascenso en el fútbol alemán y contó a Elonce cómo fue su camino en Europa.
Alejo Sánchez Romero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. El jugador paranaense, formado en Belgrano y Patronato, se consagró campeón en la quinta división de Alemania y logró el ascenso a la cuarta categoría con el Atlas Delmenhorst. En diálogo con Elonce, repasó su recorrido en el fútbol europeo, habló de los desafíos culturales y dejó en claro que mantiene intacto el deseo de jugar profesionalmente en Argentina.
“Fue con el club Atlas Delmenhorst, es un club de la quinta división, ahora ascendimos a la cuarta división”, contó el futbolista entrerriano durante la entrevista. Además, explicó que la ciudad donde reside está ubicada cerca de Bremen y manifestó su alegría por el presente deportivo que atraviesa.
El mediocampista destacó que durante la temporada pudo sumar muchos minutos en cancha, algo que consideró fundamental para consolidarse en el equipo y adaptarse al estilo de juego alemán. “La verdad que muy bien, muy contento ahora porque he podido jugar también muchos minutos, que al final es lo que uno desea, y los resultados se fueron dando”, expresó.
De Paraná a Europa
Alejo Sánchez Romero recordó que comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño en Paraná. “Empecé desde muy chiquito, a los 4 años en una escuelita por el Interprofesional”, relató. Luego pasó a Belgrano y más tarde realizó las inferiores de AFA en Patronato, donde permaneció hasta los 18 o 19 años.
Después de su salida del club rojinegro, continuó su carrera en Paraguay. “Fui a jugar a Paraguay, estuve en la segunda división de Paraguay también unos meses pre Covid”, señaló. Sin embargo, la pandemia alteró sus planes y lo obligó a regresar a Argentina.
Tras el parate provocado por el coronavirus, surgió la oportunidad de mudarse a España para combinar fútbol y estudios. “Después del Covid, la situación en Sudamérica en general era bastante complicada, no había chance de volar a Paraguay, el fútbol argentino estaba muy complicado también, así que surgió la posibilidad de irme a jugar al fútbol y estudiar a España”, recordó.
Las diferencias entre el fútbol alemán y el argentino
Durante la charla, Alejo Sánchez Romero comparó el fútbol alemán con el argentino y el español. Según explicó, encontró muchas similitudes entre Alemania y Argentina en cuanto a intensidad y dinámica de juego.
“El fútbol alemán lo encuentro bastante más parecido al fútbol argentino que el fútbol español”, afirmó. Y agregó: “En Alemania encontré un poco más de dinamismo, más físico y bastante más aguerrido que en España”.
No obstante, reconoció que extraña aspectos cotidianos de Argentina vinculados al ambiente futbolero. “El fútbol argentino se extraña mucho más que nada por el día a día, el vestuario, la gente, la comunicación”, manifestó el jugador surgido de las canteras paranaenses.
A pesar de ello, aseguró sentirse plenamente realizado por poder vivir del fútbol profesional. “Mi sueño siempre fue jugar al fútbol y poder vivir de eso. Hoy en día lo estoy logrando”, sostuvo. “Soy consciente de eso y lo intento disfrutar todos los días”, agregó.
El sueño de jugar profesionalmente en Argentina
El futbolista reveló que aún no definió dónde continuará su carrera luego de junio, fecha en la que finaliza su contrato. “Estoy en tratativas, la verdad que no he cerrado nada”, indicó sobre su futuro inmediato.
También reconoció que mantiene abierta la posibilidad de regresar al país. “En Argentina es la espina que me queda todavía en haber podido jugar en una categoría de profesionalismo”, confesó. Incluso remarcó que esa meta continúa siendo uno de sus principales objetivos.
Alejo Sánchez Romero también valoró la importancia de contar con ciudadanía italiana, algo que le facilitó el acceso al fútbol europeo. “Tener la ciudadanía me da la libertad de decir, me quiero quedar en Alemania, lo puedo hacer, o quiero ir a España y lo puedo hacer”, comentó.
La vida en Alemania y la curiosidad por el mate
Más allá del fútbol, el jugador habló sobre cómo fue adaptarse a la vida en Alemania. Entre risas, contó que el mate suele llamar la atención entre los europeos. “Ven una yerba verde y ya piensan mal”, bromeó durante la entrevista.
También explicó que algunos compañeros se animaron a probar la tradicional infusión argentina, aunque reconoció que no tuvo demasiado éxito. “Incluso alguno sí que ha probado, sin tanto éxito para ser sincero”, dijo.
Finalmente, destacó el trato recibido por parte de la sociedad alemana. “Me he encontrado con una sociedad muy abierta”, afirmó. Y concluyó: “Cuando te dicen alemán lo primero que se piensa es gente fría, pero por lo menos en mi experiencia me ha tocado vivir totalmente lo contrario”.