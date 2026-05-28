Balón de Oro 2026: fijaron fecha y por primera vez no se realizará en París

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres, conmemorando el 70° aniversario del premio y rindiendo homenaje a Stanley Matthews.
La histórica ceremonia del Balón de Oro 2026 tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, marcando la primera vez que el evento se desarrolla fuera de París. La decisión fue tomada como homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio en 1956.
Durante décadas, el evento se celebró en el Theatre du Châtelet de París, pero la edición 2026 rompe esa tradición. Stanley Matthews recibió el trofeo el 18 de diciembre de 1956 mientras jugaba en Blackpool, y es recordado como uno de los máximos ídolos de Inglaterra, con pasos destacados también por Stoke City y la selección nacional durante más de tres décadas.
Homenaje a Matthews y contexto especial
Desde France Football explicaron que la mudanza a Londres busca “reconocer el legado de Matthews en el aniversario número 70 del premio”. La gala coincide además con un año especial para el fútbol internacional, marcado por la realización de la Copa del Mundo 2026, que podría influir en la votación de los candidatos.
La participación de la UEFA, que se incorporó a la organización del premio en 2024, será nuevamente parte de la ceremonia. Esto refuerza la proyección internacional del evento y la relación con los torneos europeos y mundiales que marcan la agenda futbolística.
El evento también genera gran expectativa sobre cómo el rendimiento de las figuras destacadas en el Mundial determinará a los finalistas, tanto en la rama masculina como femenina.
Últimos ganadores y expectativa para 2026
En la edición más reciente, el Balón de Oro masculino fue para Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, mientras que en la categoría femenina la vencedora fue Aitana Bonmatí, figura del Barcelona. Ambos intentarán defender sus títulos en la próxima edición.