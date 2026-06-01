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Repararon el tobogán vandalizado en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná

Los trabajos estuvieron a cargo del área de herrería municipal, cuyos empleados comenzaron a desmontar la sección afectada para reemplazarla por una nueva pieza de similares características, registró Elonce.

1 de Junio de 2026
Tobogán de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná
Tobogán de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Los trabajos estuvieron a cargo del área de herrería municipal, cuyos empleados comenzaron a desmontar la sección afectada para reemplazarla por una nueva pieza de similares características, registró Elonce.

Repararon el tobogán vandalizado en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Elonce registró en imágenes el trabajo de empleados municipales durante las tareas de reparación para restablecer el funcionamiento del juego en el menor tiempo posible.

 

Los trabajos estuvieron a cargo del área de herrería municipal, cuyos empleados comenzaron a desmontar la sección afectada para reemplazarla por una nueva pieza de similares características.

Tobog&aacute;n de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paran&aacute; (foto Elonce)
Tobogán de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná (foto Elonce)

Según explicaron los municipales, el mismo juego ya había sufrido daños durante el año pasado y parte de los elementos utilizados ahora corresponden a reparaciones realizadas en aquella oportunidad.

Se recordará que el tobogán registró importantes daños luego de que un grupo de adolescentes provocara un incendio durante la madrugada de este lunes. Las llamas dañaron parte de la estructura, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otros sectores.

Tobog&aacute;n de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paran&aacute; (foto Elonce)
Tobogán de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná (foto Elonce)

Tras el incidente, efectivos policiales realizaron recorridas por la zona y lograron localizar a dos adolescentes, de 14 y 16 años, a pocas cuadras del lugar.

 

Por disposición judicial, ambos fueron trasladados a la División Minoridad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Repararon el tobogán vandalizado en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná

La Plaza Mujeres Entrerrianas cuenta con equipamiento recreativo instalado hace aproximadamente tres años y constituye uno de los principales puntos de encuentro para familias de distintos barrios de Paraná.

 

Por ese motivo, desde el municipio se aceleraron las tareas para evitar que el sector permanezca inhabilitado durante varios días.

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas en el lugar, el tobogán podría quedar nuevamente habilitado durante la tarde, una vez finalizado el reemplazo de la estructura dañada.

Tobog&aacute;n de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paran&aacute; (foto Elonce)
Tobogán de Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná (foto Elonce)

El hecho generó malestar entre vecinos y usuarios habituales de la plaza, quienes lamentaron que un espacio destinado al esparcimiento infantil vuelva a ser blanco de actos de vandalismo.

Temas:

Plaza Mujeres Entrerrianas Paraná vandalismo Incendio menores demorados juegos infantiles
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