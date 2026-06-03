Investigan a empresario acusado de abuso sexual a 10 compañeros de su hijo

La Justicia colocó la tobillera electrónica a empresario procesado por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes. La medida se concretó luego de la polémica generada por su aparición pública sin monitoreo visible durante una misa en Luján.
Marcelo Porcel es el nombre del empresario procesado por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes del Colegio Palermo Chico, compañeros de su hijo. La investigación comenzó en 2024 y desde este miércoles cuenta con la tobillera electrónica ordenada por la Justicia como parte de las medidas de control impuestas en el marco de la investigación que se sigue en su contra. En tanto los denunciantes, recibieron botones antipánico.
La colocación del dispositivo se concretó pocos días después de que el acusado fuera visto participando de una misa en la Basílica de Luján sin ningún mecanismo de monitoreo visible. Las imágenes difundidas durante el fin de semana generaron cuestionamientos públicos debido a que el empresario continuaba circulando sin la medida que ya había sido dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El tribunal había confirmado en abril el procesamiento del empresario y, junto con la tobillera electrónica, ordenó la implementación de dispositivos de alerta para los denunciantes y la extracción de material genético para la realización de estudios de ADN vinculados a la causa.
La fiscalía pidió la detención, pero fue rechazada
Durante una audiencia realizada en las últimas semanas, tanto la fiscalía como la querella solicitaron que Porcel fuera detenido preventivamente mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, los magistrados resolvieron rechazar ese planteo y optaron por fortalecer las medidas de control y seguimiento.
La investigación se inició en 2024 a partir de denuncias presentadas por padres de adolescentes que señalaron presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario.
De acuerdo con la causa, los denunciantes eran compañeros de los hijos de Porcel y tenían aproximadamente 13 años al momento de los hechos investigados. Las presuntas víctimas fueron entrevistadas mediante el sistema de Cámara Gesell, mecanismo utilizado para la recepción de testimonios de menores de edad en causas sensibles.
Las pruebas incorporadas y las restricciones vigentes
Entre los elementos probatorios incorporados al expediente figuran fotografías extraídas del teléfono celular del empresario, en las que aparecen menores desnudos dentro del baño de su vivienda. Según surge de las denuncias y declaraciones incorporadas a la causa, Porcel presuntamente facilitaba bebidas alcohólicas y entregaba dinero a los adolescentes, además de inducirlos a participar en conductas de carácter sexual, publicó Mdz.
En la etapa más reciente del expediente también se dispusieron restricciones de acercamiento que prohíben a Porcel ubicarse a menos de 300 metros de las presuntas víctimas. Como consecuencia, tiene vedado concurrir tanto al Colegio Palermo Chico como al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), espacios frecuentados por los jóvenes involucrados en la investigación.
El empresario es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, sistema precursor de las tarjetas de crédito modernas en Argentina, creado por comerciantes del barrio porteño de Liniers durante la década de 1960.