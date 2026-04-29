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Sociedad En la localidad de Loncopué

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de avispas en Neuquén

Un hombre murió atacado por un enjambre de avispas en Neuquén. Un grupo de insectos conocidos como "chaquetas amarillas" lo picó mientras cortaba leña en la localidad de Loncopué.

29 de Abril de 2026
La avispa “chaqueta amarilla”.
La avispa “chaqueta amarilla”. Foto: (Google).

Un hombre murió atacado por un enjambre de avispas en Neuquén. Un grupo de insectos conocidos como "chaquetas amarillas" lo picó mientras cortaba leña en la localidad de Loncopué.

Hombre murió tras ser atacado por enjambre de avispas en Neuquén. Un hombre de 67 años murió en la localidad neuquina de Loncopué, ubicada al sur de Caviahue, al ser atacado por un enjambre de avispas, conocidas como 'chaquetas amarillas', mientras cortaba leña junto a otro vecino, confirmaron las autoridades locales.

 

La víctima del ataque, identificado como Juan Carlos Sandoval, alcanzó a pedir ayuda a la Línea 107, pero al llegar el personal de salud no pudo reanimarlo, ya que había sufrido un shock anafiláctico, una reacción alérgica aguda y generalizada.

 

Sandoval estaba trabajando junto a otro hombre en un predio ubicado sobre la Ruta 21, y al cortar un árbol no se percataron que había un nido de avispas, las cuales se abalanzaron sobre ambos, quienes escaparon en direcciones opuestas.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hombre padecía enfermedades crónicas y murió poco después, "entre 10 y 15 minutos", desde que se produjo el ataque en masa, según consignó el personal del Hospital de Loncopué, que se hizo presente en el lugar.

 

La avispa 'chaqueta amarilla', que suele ser muy agresiva para defender su nido, es originaria de Europa, del norte de África, y de zonas templadas de Asia, que invadió el este de Estados Unidos, sur de Australia y Nueva Zelanda y la Patagonia argentina y chilena.

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