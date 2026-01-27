 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Pretemporada Fórmula 1: Confirmaron cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Después de completar sus primeros kilómetros oficiales con el nuevo Alpine en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene fecha confirmada para volver a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1.

27 de Enero de 2026
Franco Colapinto
Franco Colapinto

Después de completar sus primeros kilómetros oficiales con el nuevo Alpine en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene fecha confirmada para volver a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1.

Después de completar sus primeros kilómetros oficiales con el nuevo Alpine en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene fecha confirmada para volver a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El piloto argentino retomará la actividad entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se disputen las primeras pruebas abiertas en Baréin.

 

La información fue confirmada tras el test privado realizado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, una instancia cerrada y sin transmisión que forma parte del arranque de una pretemporada atípica, más extensa de lo habitual.

 

Una pretemporada más larga por el nuevo reglamento

 

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble que en años anteriores. La razón es la implementación del nuevo reglamento técnico, que introdujo cambios profundos en aerodinámica, unidades de potencia y comportamiento general de los monoplazas.

 

El primer bloque se desarrolla en Barcelona, del 26 al 30 de enero, con ensayos cerrados destinados exclusivamente a: detectar fallas tempranas, evaluar fiabilidad, recolectar datos, y evitar que los equipos expongan información sensible.

 

 

El incidente en pista y un balance positivo

 

Durante una de las jornadas en Montmeló, Colapinto vivió un momento tenso cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista, lo que obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El episodio no pasó a mayores: el argentino regresó por sus propios medios a boxes y pudo continuar con el plan de trabajo.

 

Lejos de condicionarlo, el piloto de Pilar cerró el día con un balance positivo: completó 60 vueltas, mejoró sus tiempos entre la mañana y la tarde, y terminó tercero entre los autos presentes en pista.

 

Desde Alpine F1 Team minimizaron el inconveniente y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la adaptación a autos completamente nuevos.

 

 

Baréin, la próxima parada clave

 

La actividad oficial para Colapinto continuará en Baréin, con dos bloques de ensayos: 11 al 13 de febrero y 18 al 20 de febrero.

 

Ahí sí, con mayor rodaje y comparativas más claras entre equipos, Alpine y el argentino podrán sacar conclusiones más firmes sobre el rendimiento del proyecto 2026.

Cuenta regresiva para el debut oficial

 

Tras los test en Medio Oriente, el foco pasará directamente al inicio del campeonato. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

 

Será el verdadero punto de partida competitivo del año y el primer gran objetivo en la temporada que marca el desembarco definitivo de Colapinto en la elite del automovilismo mundial.

Temas:

Colapinto Franco Colapinto Fórmula 1
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso