Pretemporada Fórmula 1: Confirmaron cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Después de completar sus primeros kilómetros oficiales con el nuevo Alpine en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene fecha confirmada para volver a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El piloto argentino retomará la actividad entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se disputen las primeras pruebas abiertas en Baréin.
La información fue confirmada tras el test privado realizado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, una instancia cerrada y sin transmisión que forma parte del arranque de una pretemporada atípica, más extensa de lo habitual.
Una pretemporada más larga por el nuevo reglamento
Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble que en años anteriores. La razón es la implementación del nuevo reglamento técnico, que introdujo cambios profundos en aerodinámica, unidades de potencia y comportamiento general de los monoplazas.
El primer bloque se desarrolla en Barcelona, del 26 al 30 de enero, con ensayos cerrados destinados exclusivamente a: detectar fallas tempranas, evaluar fiabilidad, recolectar datos, y evitar que los equipos expongan información sensible.
El incidente en pista y un balance positivo
Durante una de las jornadas en Montmeló, Colapinto vivió un momento tenso cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista, lo que obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El episodio no pasó a mayores: el argentino regresó por sus propios medios a boxes y pudo continuar con el plan de trabajo.
Lejos de condicionarlo, el piloto de Pilar cerró el día con un balance positivo: completó 60 vueltas, mejoró sus tiempos entre la mañana y la tarde, y terminó tercero entre los autos presentes en pista.
Desde Alpine F1 Team minimizaron el inconveniente y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la adaptación a autos completamente nuevos.
Baréin, la próxima parada clave
La actividad oficial para Colapinto continuará en Baréin, con dos bloques de ensayos: 11 al 13 de febrero y 18 al 20 de febrero.
Ahí sí, con mayor rodaje y comparativas más claras entre equipos, Alpine y el argentino podrán sacar conclusiones más firmes sobre el rendimiento del proyecto 2026.
Cuenta regresiva para el debut oficial
Tras los test en Medio Oriente, el foco pasará directamente al inicio del campeonato. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne.
Será el verdadero punto de partida competitivo del año y el primer gran objetivo en la temporada que marca el desembarco definitivo de Colapinto en la elite del automovilismo mundial.