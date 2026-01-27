“Alegría y actividad física”: más de 100 personas participaron de la Maratón de Aquarobic en el Parque Berduc

REDACCIÓN ELONCE
Con gran convocatoria, se realizó una maratón de Aquarobic en el Parque Berduc de Paraná, una propuesta que ya es un clásico del verano y promueve la actividad física y el disfrute comunitario de adultos mayores.
A puro verano y pileta, el Parque Berduc de Paraná fue escenario de una jornada cargada de energía, movimiento y entusiasmo. La actividad convocó a un número importante de personas, especialmente adultos mayores, que se acercaron a disfrutar de una propuesta recreativa y saludable en plena temporada estival.
La Maratón de Aquarobic se desarrolló en la pileta del parque y reunió a "alrededor de 150 participantes" de distintas edades, quienes compartieron una hora de juegos, baile y actividad física dentro del agua, en un clima festivo y de camaradería.
Una propuesta que nació del trabajo sostenido
Los organizadores explicaron cómo surgió esta iniciativa que hoy convoca a cientos de personas. “Surgió hace 3 años. Ya veníamos trabajando hace más de 15 años con aquarobic en distintos lugares hasta accedimos a este espacio. Con distintos profes, juntamos alumnos para hacer una hora de juego, baile y diversión”, explicó.
Consultados sobre los beneficios de la disciplina, destacaron su valor inclusivo. “Es una actividad aeróbica. Al ser dentro del agua, tiene un menor impacto de las articulaciones. Permite a personas adultas mayores o con sobrepeso realizarla sin ningún problema. Es super reconfortante”.
Un clásico del verano en el Parque Berduc
Desde la dirección del predio remarcaron la importancia de este tipo de propuestas. “Es un clásico dentro de las acciones de verano esta masterclass. Maratón de agua, como la llaman los chicos”.
También se explicó el trabajo que hay detrás del mantenimiento del espacio. “Está a cargo de la gente del parque y los implementos los provee la Dirección de Educación Física”, señalaron.
Las actividades continuarán algunos días más. “Este periodo va hasta el 6 de febrero”.
Energía, emoción y balance positivo
El cierre de la jornada dejó sensaciones muy positivas. “Es reconfortante ver que lo que uno brinda hace bien a la comunidad”, expresaron.
A modo de síntesis, el balance fue claro: “Alegría, más alegría y actividad física”, concluyeron.