Reforma en España habilitará permisos de residencia y trabajo a migrantes irregulares: requisitos

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una reforma migratoria que permitirá la regularización de argentinos en España y de otros extranjeros que se encuentran en situación irregular. La medida contempla la emisión de permisos de residencia y trabajo por un año, como parte de una estrategia para fortalecer el mercado laboral en sectores con escasez de mano de obra, como la construcción y los servicios. Más de 42.000 argentinos que viven en España podrían acceder a los beneficios.

El Ejecutivo sostiene que la iniciativa no solo aportará ingresos fiscales, sino que también dará estabilidad jurídica a las empresas y contribuirá a la integración social de los migrantes en un país con saldo demográfico negativo.

El beneficio alcanza específicamente a argentinos que no poseen residencia legal y que ya vivían en España sin haber ingresado con pasaporte comunitario, mientras que quienes cuentan con ciudadanía europea quedan excluidos por obtener residencia de forma casi inmediata.

Quiénes pueden acceder y requisitos

Según la fundación Funcas, los argentinos son la sexta nacionalidad latinoamericana más beneficiada por la reforma. Para iniciar el trámite, los interesados deben acreditar al menos cinco meses de residencia en España, no poseer antecedentes penales y demostrar su permanencia mediante empadronamiento, informes médicos, contratos de servicios o comprobantes de envío de dinero.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, explica el proceso de regularización extraordinaria. Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía.

Desde la admisión del trámite, los solicitantes reciben automáticamente autorización para residir y trabajar durante un año, ofreciendo así un marco legal seguro y temporal mientras se evalúa cada solicitud.

La norma también suspende los procesos de deportación en curso, garantizando que los solicitantes puedan permanecer en el país sin riesgo de expulsión durante la tramitación.

Fechas y procedimiento

El Gobierno español anunció que los trámites comenzarán en abril, tras la entrada en vigencia del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Se espera que la medida tenga un impacto inmediato en el mercado laboral y en la estabilidad de miles de familias argentinas que viven en España.