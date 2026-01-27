La Escuela Municipal de Canotaje refuerza la seguridad en el río con capacitación en RCP y rescate náutico

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Municipal de Canotaje llevó adelante una capacitación integral en RCP, primeros auxilios y rescate náutico en aguas del río Paraná, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias acuáticas, en un contexto marcado por el creciente uso de tablas.
La Escuela Municipal de Canotaje realizó durante la tarde del martes una capacitación intensiva sobre RCP, primeros auxilios y rescate náutico en aguas abiertas del río Paraná. La actividad estuvo dirigida a reforzar los conocimientos y prácticas de seguridad de quienes desarrollan actividades deportivas y recreativas en el río, especialmente ante el notable crecimiento del uso de tablas y la participación de personas con distintos niveles de experiencia.
La jornada contó con la participación del instructor de la Asociación de Guardavidas, Juan José Scévola, quien destacó el trabajo articulado que se viene realizando con la institución municipal. En diálogo con Elonce, explicó el enfoque práctico de la capacitación y la importancia de que quienes pasan gran parte de su tiempo en el agua estén preparados para actuar ante situaciones de riesgo.
“Siempre venimos trabajando con la Escuela de Canotaje y con Victor. Ellos viven más en el agua que nosotros. Ahora con el auge de las tablas estamos dando la instrucción para poder rescatar a alguien. Vemos en el río que hay gente que sale en tabla y tienen alguna dificultad. Entonces si les podemos enseñar a rescatar, qué mejor que eso”.
Capacitación pensada para situaciones reales
Uno de los ejes centrales del entrenamiento fue la simulación de rescates en el agua, contemplando escenarios habituales que se presentan en el río Paraná. La práctica permitió ensayar respuestas ante casos de cansancio extremo, desorientación o dificultades para regresar a la costa, situaciones frecuentes en actividades de nado en aguas abiertas.
Sobre este punto, Scévola detalló: “Hay muchas escuelas que salen a nadar río abierto, tanto de las playas municipales como la del Thompson y por ahí tenemos gente cansada, que no sabe cómo subirse o cómo reaccionar. Si tenemos acompañamiento con las tablas, podemos subir la gente a la tabla y asistirlos o llevarlos a una lancha o a la costa”.
La capacitación buscó, además, fomentar el trabajo en equipo entre deportistas, instructores y guardavidas, entendiendo que una respuesta rápida y coordinada puede marcar la diferencia ante una emergencia.
El auge de las tablas y la falta de experiencia
Desde la Asociación de Guardavidas advirtieron sobre el aumento de personas que ingresan al río sin los elementos de seguridad adecuados o sin conocimientos básicos de navegación y rescate. Este fenómeno, impulsado por la popularidad de las tablas, genera nuevos desafíos en materia de prevención.
“Esto es muy importante porque por el tema del auge de las tablas, que hay mucha gente que sale sin salvavidas y sin experiencia. Hay experiencia de tablas que se revientan y por eso le pedimos a la gente que se acerque y sepan cómo es el manejo en el río”, comentó el instructor.
Conciencia y prevención como objetivo central
La Escuela Municipal de Canotaje remarcó que estas instancias formativas no solo apuntan a la técnica, sino también a generar responsabilidad y conciencia colectiva sobre los riesgos del río Paraná. La capacitación se enmarca en una política de prevención que busca reducir accidentes y fortalecer el cuidado mutuo entre quienes disfrutan del entorno natural.
“Queremos crear un poco más de conciencia”, cerraron, subrayando la importancia de continuar con este tipo de acciones para garantizar un uso seguro y responsable del río.