Once provincias siguen bajo alerta por fuertes tormentas y granizo

Mientras se mantiene un alerta por la ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo.

Estos fenómenos impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este martes. El aviso es para regiones de las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

De acuerdo al informe del SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h", se indica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

27 ENE I ⚠️#Alertas para hoy: 🥵 Temperaturas extremas: #Calor 🟧 Efecto moderado a alto en la salud 🟨 Efecto leve a moderado en la salud ⛈️#Tormenta ⚠️Lluvias intensas 🟨 20-80 mm con ráfagas ≥ 80 km/h en algunos sectores 🧊 Granizo pic.twitter.com/3e8Ug4AgN3 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 27, 2026

Alerta por temperaturas extremas

Se mantiene en alerta naranja por calor: el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, incluye a buena parte del AMBA de la zona oeste y sur del GBA. Dentro de Buenos Aires esta alerta excluye a las localidades muy próximas al mar en el Partido de la Costa y del resto de las zonas de veraneo clásicas. Además, el oeste de Entre Ríos y el sur de Córdoba y de Santa Fe también se mantienen en nivel naranja.

Por otro lado, en alerta amarilla con persistencia de días de calor extremo se encuentra: el resto de la PBA, Misiones, Corrientes, este de Entre Ríos y de Chaco, sudeste de Santiago del estero, centro y norte de Santa Fe, y la mayor parte de la provincia de Córdoba.