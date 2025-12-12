Más de 450 personas participaron de una procesión a nado en honor de la Virgen en San Nicolás

La tradicional travesía de tres kilómetros por el arroyo Yaguarón reunió a centenares de nadadores en una jornada de fe y comunidad, acompañada por autoridades religiosas y organismos de seguridad.
Más de 450 nadadores participaron de la tradicional procesión a nado en honor a la Virgen de San Nicolás, una jornada marcada por la fe, la solidaridad y el esfuerzo físico de completar un recorrido de tres kilómetros por el arroyo Yaguarón, un curso de agua que delimita las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Su cuenca abarca cerca de 3.200 km² y desemboca en el río Paraná a la altura de San Nicolás de los Arroyos.
Antes de iniciar la travesía, se invitó a los presentes a llevar la imagen de María "brazada tras brazada" y a ofrecer el nado como gesto de oración por la paz, la esperanza y las intenciones personales de cada participante.
El acto inicial contó con la presencia del obispo de San Nicolás de los Arroyos, monseñor Hugo Santiago, quien impartió la bendición que dio apertura al encuentro. También estuvo presente el presbítero Damián Vidano, quien expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la actividad, que coincidió con el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.
Fue un espacio de encuentro intergeneracional y de profunda devoción mariana, en el que la comunidad también aportó alimentos no perecederos para el comedor Inmaculada Concepción de San Nicolás. Muchos nadadores y devotos lo hicieron por primera vez en el río, y la gran mayoría de los participantes pertenecen a la generación silver.
La jornada estuvo acompañada y supervisada por la Prefectura Naval y la Cruz Roja, responsables de la seguridad durante todo el trayecto. Los organizadores recordaron que la procesión no es una competencia, sino un acto de fe y comunidad que requiere discernimiento, preparación y un profundo sentido espiritual.