Así se vivió una nueva edición de la Travesía Acuática Bajada del Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Nadadores de distintos puntos recorrieron ocho kilómetros desde Toma Nueva hasta Bajada Grande. La organización destacó a Elonce la seguridad y el carácter recreativo del evento.
La Travesía Acuática Bajada del Paraná tuvo lugar este sábado con un recorrido de ocho kilómetros entre Toma Nueva y la playa de Bajada Grande. El evento convocó a nadadores de diferentes regiones, tanto experimentados como debutantes, en una actividad recreativa diseñada para disfrutar del río sin presión competitiva.
La prueba fue organizada como una travesía de aguas abiertas y no como una competencia formal, con el objetivo de promover el contacto con la naturaleza y fomentar la actividad física.
Los primeros en llegar a destino
Norali Alcoba (Paraná)
Melina Fernández (Funes)
Natalia Claret (Sunchales)
Matías Neumann (San Carlos Centro)
Gerardo Tripodi (Paraná)
Claudio Mendoza (San Javier)
Una propuesta recreativa y segura
Viviana Paiva, referente de la organización, había explicado a Elonce que el propósito central es que los participantes disfruten del entorno. “Buscamos que las personas disfruten de la experiencia del río, sin presiones de competencia, simplemente con el objetivo de llegar y disfrutar del paisaje”, afirmó.
Paiva destacó que se dispuso un equipo de guardavidas, embarcaciones de apoyo y diversas medidas de seguridad durante todo el recorrido. Indicó que se trabajó para garantizar acompañamiento permanente, atendiendo las necesidades de cada nadador.
Desafíos del recorrido y preparación de los nadadores
El trayecto presentó distintos desafíos vinculados a las condiciones del río, la resistencia física y la orientación en aguas abiertas. “La travesía tiene un montón de atractivos y desafíos, por lo que no solo es una prueba física, sino también mental”, señaló Paiva, quien resaltó la importancia de la preparación previa.
Entre los participantes hubo personas que afrontaron la travesía por primera vez y otras con años de experiencia que buscan mejorar su rendimiento. Desde la organización indicaron que la actividad estuvo abierta a todas las edades, aunque los menores debieron contar con autorización de un adulto responsable.
La Travesía Bajada del Paraná se consolida como un clásico del calendario deportivo local y continúa sumando participantes en cada edición. La actividad combina deporte, turismo y recreación, en un entorno natural que se destaca por la belleza de sus paisajes.