Se encuentra disponible la nueva función “Mi Organización”, donde instituciones y empresas pueden vincularse al portal para gestionar trámites y servicios. Es en el marco del Plan de Transformación Digital de la Municipalidad de Paraná.
El Municipio amplía Mi Paraná: organizaciones y empresas ya pueden gestionar de forma digital. “Mi Organización” permite a personas que representan empresas, comercios, asociaciones, universidades, y otros entes con CUIT, vincularlos a su perfil y operar en su nombre de manera completamente digital.
Hasta la fecha, el portal habilitaba únicamente el acceso a personas físicas realizando las validaciones correspondientes con distintos niveles. Con este avance, que forma parte de los objetivos de Innovación Tecnológica dentro del Plan, las organizaciones pasan a tener un rol activo dentro del ecosistema digital del Municipio, con la posibilidad de gestionar turnos, pagos, realizar consulta de expedientes, estado tributario, inscripción en diferentes registros y formularios, entre otros servicios.
“Cumplido este objetivo, damos un paso más en la modernización del Municipio, una obligación que tenemos como Estado. Digitalizar y simplificar la relación con las organizaciones de nuestra ciudad, es parte de un proceso sostenido que busca que cada trámite sea más ágil, transparente y accesible para todos”, mencionó el coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza.
Mi Organización
El proceso deberá ser iniciado por la propia persona que representa a la organización, iniciando desde su perfil en Mi Paraná, a través de "Mis Datos" + "Mis Instituciones Vinculadas". Allí deberá completar los datos de la institución y adjuntar la documentación que acredite su representación legal.
Se realizará la verificación correspondiente desde el Municipio, para garantizar que quien actúa en nombre de la organización es efectivamente su representante.
Una vez validada la vinculación y notificada por mail, el representante legal puede además autorizar a otras personas a operar en nombre de la organización, definiendo qué trámites pueden realizar y con qué nivel de acceso.
Esta incorporación representa un avance significativo en la relación entre las instituciones y el Estado Municipal, que busca simplificar procedimientos, ordenar la gestión y garantizar transparencia en los procesos.
El portal Mi Paraná ya cuenta con más de 160 mil usuarios registrados y continúa sumando servicios y funcionalidades dentro del proceso de innovación que lleva adelante la gestión municipal.