Enersa llevó su oficina móvil a Puerto Sánchez para facilitar trámites y regularizar el servicio eléctrico

REDACCIÓN ELONCE
Enersa desplegó su oficina móvil en Puerto Sánchez para facilitar trámites, regularizar conexiones y gestionar subsidios, registró Elonce. La iniciativa busca mejorar el acceso al servicio eléctrico.
Enersa llevó su oficina móvil a Puerto Sánchez para regularizar conexiones eléctricas y facilitar el acceso a trámites vinculados al servicio. El operativo incluyó asesoramiento, gestión de subsidios y acompañamiento a familias.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó a Elonce que la iniciativa apunta a resolver situaciones irregulares y acercar soluciones en territorio. “Trabajamos en la regularización de conexiones y acompañamos a familias que tienen dificultades para pagar sus facturas, gestionando los subsidios correspondientes”, indicó.
Regularización y asistencia
El operativo incluyó la instalación de medidores y la provisión de elementos necesarios para garantizar conexiones seguras.
Según se informó, también se confeccionaron expedientes para que las familias puedan acceder a subsidios provinciales y nacionales, en el marco del programa provincial de Tarifa Social y el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
“Las familias pueden contar con una dirección de su servicio eléctrico y con mayor seguridad en el uso de los electrodomésticos”, sostuvo Brupbacher.
Desde la empresa señalaron que se trata de un trabajo intensificado en territorio, orientado a reconectar a usuarios en situación irregular y acompañarlos en el proceso de formalización. Además del asesoramiento técnico, se brindó asistencia social para evaluar la situación económica de cada familia y gestionar un subsidio nacional o provincial.
Soluciones a una problemática estructural
El gerente de Asuntos Estratégicos de Enersa, Eduardo Asueta, indicó a Elonce que la intervención permitió abordar una problemática histórica en la zona. “Se trataba de una situación de utilización clandestina de energía y riesgo eléctrico que llevaba más de 20 años”, afirmó.
También señaló que la regularización permite reducir pérdidas de energía y mejorar las condiciones de seguridad. “Se da solución a un problema estructural y se demuestra que es conveniente hacerlo, porque se reemplazan situaciones de riesgo eléctrico por condiciones de seguridad acordes a los estándares de Enersa, y pérdidas de energía por un esquema de comercialización que permitirá seguir reduciendo la tarifa, tal como lo plantea el gobernador Rogelio Frigerio”, argumentó.
Recepción de los vecinos
Desde la empresa destacaron que las acciones fueron bien recibidas por los vecinos de Puerto Sánchez, quienes accedieron a un esquema formal de servicio.
“Los cambios son muy bien recibidos por los vecinos que entienden que no hay que admitir situaciones de hurto de energía porque hay programas y esfuerzos del gobierno provincial para que la tarifa se adecue a las posibilidades económicas de cada familia, como el programa Tarifa Social, y la segmentación del sistema tarifario nacional, de modo que hay un esquema tarifario en el que cada segmento social puede tener un esquema acorde a sus posibilidades económicas”, fundamentó Asueta.
El operativo forma parte de una estrategia provincial orientada a mejorar el acceso al servicio eléctrico y garantizar condiciones seguras para los usuarios.
El cronograma continuará en los próximos días con nuevos operativos en la ciudad:
-El jueves 30 de abril estaremos en barrio Paraná V, de 10 a 12, en el playón ubicado por Almirante Thomas Cochrane, entre Intendente Olleros y De Fontes.
-En tanto, el viernes 8 de mayo la atención se trasladará a barrio Paraná XIV, también de 10 a 12, en el playón ubicado en la intersección de Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas.