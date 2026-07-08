El Banco Nación lanza créditos UVA de hasta $100 millones para unificar y reducir deudas

El Banco Nación lanzó una nueva línea de consolidación de deudas en UVA que permite unificar todas las obligaciones que los clientes registran en el sistema financiero, tanto en el BNA como en otras entidades, en un solo préstamo con cuotas mensuales.

La línea ofrece montos de hasta $100 millones, plazos de hasta 10 años (120 meses) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular, con una relación cuota-ingreso de hasta el 25%. Está destinada a clientes que perciben sus haberes en el Banco o que trasladen su acreditación a la entidad.

La nueva herramienta permite reunir deudas en situación regular o irregular no judicializada en un solo préstamo, promoviendo una gestión más ordenada y previsible de las obligaciones asumidas. El otorgamiento estará sujeto, en todos los casos, al análisis crediticio correspondiente y estará operativo desde el próximo miércoles 8 de julio.

A modo de ejemplo: un cliente que actualmente está pagando por mes $619.000 por todas sus obligaciones, podrá consolidarlas y pasar a pagar una primera cuota de $186.535, incluyendo la tasa y la cobertura CER CVS. Lo que representaría un ahorro mensual de $432.465.

Principales características:

Usuarios: (I) clientes del Banco con una cuota vencida e impaga en Situación 1 o 2 en el Banco y con deuda regular o irregular hasta situación 4 inclusive, no judicializada en el resto del sistema financiero (no incluye clientes en situación 5). En todos los casos, deberán percibir sus ingresos en el BNA.

Destino: cancelación de deudas con el Banco y con otras entidades financieras.

Monto: hasta $100 millones.

Plazo: hasta 120 meses.

Modalidad: préstamo expresado en UVA.

Interés: Deuda en situación regular: UVA+12% TNA, y deuda en situación irregular: UVA+14% TNA.

Opción de tope de cuota por coeficiente CVS: prima de 1 p.p.a.

Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Desembolso: los fondos se aplicarán directamente a la cancelación de las deudas incluidas en la consolidación, con acreditación al acreedor correspondiente.

Exclusiones: no podrán acceder a esta operatoria las personas que registren deudas con atrasos en situación 5 o superior en alguno de los últimos 12 meses, según la Central de Deudores del BCRA.

Esta herramienta se suma a las cuatro líneas lanzadas previamente de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas.

Para más información, consultar las condiciones de acceso y gestionar la asistencia a través de las sucursales del Banco Nación a partir del próximo miércoles 8 de julio.