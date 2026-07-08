Atención en Salud mental: la Policía amplió el convenio para incluir a familias y retirados

La ampliación del acuerdo permitirá que el beneficio de atención psicológica alcance al grupo familiar primario del personal en actividad, así como también a policías retirados, pensionados y sus familias. El convenio mantiene el descuento del 20% y contempla reintegros para afiliados a OSER.
La Policía de Entre Ríos salud mental dio un nuevo paso en sus políticas de bienestar al ampliar el convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. A partir de una adenda firmada entre ambas instituciones, el beneficio de acceso a prestaciones psicológicas se extendió al grupo familiar primario del personal policial en actividad, además de los efectivos retirados, pensionados y sus respectivos núcleos familiares.
La firma del acuerdo fue encabezada por el jefe de Policía, comisario general Claudio Omar González, y el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, junto a autoridades de ambas instituciones. El objetivo fue fortalecer el acceso a la atención en salud mental para toda la comunidad policial.
Más beneficiarios y las mismas condiciones económicas
Con esta ampliación, el convenio dejó de alcanzar únicamente a los más de 10.000 efectivos de la fuerza y pasó a beneficiar también a sus familias y a quienes, tras años de servicio, continúan vinculados a la institución como retirados o pensionados.
El acuerdo mantuvo las condiciones económicas vigentes. Las prestaciones continuarán con un 20% de descuento sobre el valor referencial establecido por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para los profesionales adheridos al convenio.
Además, quienes cuenten con cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) podrán acceder al reintegro correspondiente, lo que permitirá reducir significativamente el costo final de cada sesión de atención psicológica.
Una política orientada al bienestar integral
Desde la institución destacaron que esta medida reforzó las políticas destinadas al cuidado integral del personal policial y de sus familias, al considerar que la salud mental constituye un aspecto fundamental para el bienestar, el acompañamiento y la calidad de vida de quienes diariamente cumplen funciones al servicio de la comunidad.