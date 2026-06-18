La oposición reunió apoyos para interpelar al Jefe de Gabinete

La Libertad Avanza consiguió demorar por una semana el tratamiento del proyecto que busca interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no logró frenar el avance de la iniciativa impulsada por la oposición y respaldada por sectores dialoguistas. De este modo, la discusión quedó prevista para el 25 de junio y el Gobierno dispondrá de más tiempo para definir el futuro político del funcionario.

La decisión se tomó durante una reunión de Labor Parlamentaria, donde se acordó que en la próxima sesión se debatirá la convocatoria a una interpelación para el mismo 2 de julio, fecha en la que Adorni ya tiene previsto presentarse ante el Senado para brindar su informe de gestión.

Sin embargo, la oposición pretende que, además de exponer sobre la marcha del Gobierno, el funcionario responda preguntas vinculadas a su patrimonio. En ese contexto, también podría quedar expuesto a una eventual moción de censura si prospera el respaldo legislativo necesario.

Respaldo opositor y presión de los bloques dialoguistas

La postergación fue el resultado de una negociación entre la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Los sectores dialoguistas anticiparon que acompañarán el pedido de interpelación, aunque aceptaron diferir la discusión por una semana más.

Bullrich remarcó que la iniciativa fue promovida por la oposición y aclaró que La Libertad Avanza no respaldará el proyecto. Además, señaló que sus impulsores deberán reunir mayoría absoluta para avanzar con la citación.

"Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución y requiere mayoría absoluta", explicó la legisladora oficialista.

El PRO cuestionó la continuidad del funcionario

Desde el PRO endurecieron su postura respecto de la situación de Adorni. El presidente de la bancada, Martín Goerling Lara, sostuvo que la permanencia del jefe de Gabinete "no da para más" y anticipó que acompañarán un eventual pedido de censura o remoción si no brinda explicaciones satisfactorias.

“Adorni no puede estar más en su cargo. La continuidad de Adorni está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión”, afirmó el legislador, en línea con los cuestionamientos que ya había expresado el partido a nivel nacional.

Según estimaciones parlamentarias, el proyecto de interpelación ya cuenta con al menos 25 votos asegurados y podría sumar apoyos de sectores provinciales, radicales y legisladores del PRO. Con ese escenario, la oposición busca consolidar una mayoría que permita avanzar con la citación y profundizar el debate sobre la continuidad del funcionario en el Gobierno nacional. (NA)