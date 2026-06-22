 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Mundial 2026

La formación confirmada de la Selección Argentina para enfrentar a Austria

La Selección argentina podría asegurarse este lunes la clasificación e incluso la primera posición en el Grupo J, en caso de vencer a Austria. El director técnico Lionel Scaloni confirmó el 11 titular.

22 de Junio de 2026
La formación confirmada de la Selección Argentina.
La formación confirmada de la Selección Argentina. Foto: (NA).

La Selección argentina podría asegurarse este lunes la clasificación e incluso la primera posición en el Grupo J, en caso de vencer a Austria. El director técnico Lionel Scaloni confirmó el 11 titular.

La Selección argentina se enfrentará este lunes con su par de Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni confirmó el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de mantener la valla invicta en el debut ante Argelia que terminó en triunfo 3-0.

La defensa, por su parte, estará conformada por Nahuel Molina, que ya está completamente recuperado de su lesión, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha estarán los tres jugadores que suelen ser titulares en el corazón de la cancha: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Además, Thiago Almada le ganó la pulseada a Nicolás González, quien asistió a Lionel Messi en el tercer y último gol frente a Argelia, y seguirá siendo titular.

Finalmente, en la delantera volverán a decir presente Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El de este lunes será el segundo partido de la Selección en el Mundial 2026, donde debutó con una goleada 3-0 frente a Argelia en una jornada que tuvo como gran protagonista a Messi, que se despachó con un hat-trick que además le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de esta competición, publicó NA.

 

Austria, por su parte, goleó 3-1 a Jordania en la primera fecha, por lo que comparte la cima del Grupo J con la Argentina.

La formación de la Selección argentina para enfrentar a Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Argentina Austria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso