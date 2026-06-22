La formación confirmada de la Selección Argentina para enfrentar a Austria

La Selección argentina podría asegurarse este lunes la clasificación e incluso la primera posición en el Grupo J, en caso de vencer a Austria. El director técnico Lionel Scaloni confirmó el 11 titular.
La Selección argentina se enfrentará este lunes con su par de Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni confirmó el 11 titular.
En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de mantener la valla invicta en el debut ante Argelia que terminó en triunfo 3-0.
La defensa, por su parte, estará conformada por Nahuel Molina, que ya está completamente recuperado de su lesión, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.
En la mitad de la cancha estarán los tres jugadores que suelen ser titulares en el corazón de la cancha: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Además, Thiago Almada le ganó la pulseada a Nicolás González, quien asistió a Lionel Messi en el tercer y último gol frente a Argelia, y seguirá siendo titular.
Finalmente, en la delantera volverán a decir presente Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Las armaduras ya están preparadas. ¡Continúa la defensa! ⚔️ pic.twitter.com/MY047xoDnu— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026
El de este lunes será el segundo partido de la Selección en el Mundial 2026, donde debutó con una goleada 3-0 frente a Argelia en una jornada que tuvo como gran protagonista a Messi, que se despachó con un hat-trick que además le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de esta competición, publicó NA.
Austria, por su parte, goleó 3-1 a Jordania en la primera fecha, por lo que comparte la cima del Grupo J con la Argentina.
La formación de la Selección argentina para enfrentar a Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.