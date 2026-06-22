Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro en septiembre: será el séptimo en una década

El Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro en septiembre, luego de que Keir Starmer anunciara este lunes que dejará el liderazgo del Partido Laborista. El mandatario continuará al frente del Gobierno hasta que su espacio político defina a su sucesor y se complete el traspaso de mando.

Starmer realizó el anuncio frente al número 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe de Gobierno británico. “Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada”, expresó durante su discurso.

Su ciclo

El dirigente laborista, que asumió como primer ministro en 2024, sostuvo que acompañará a quien resulte elegido para reemplazarlo. “También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, afirmó.

En un mensaje de tono personal, Starmer agradeció a amigos, compañeros y colaboradores por el acompañamiento durante su gestión.

Además, señaló que, luego de dejar el cargo, buscará dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su esposa y a sus hijos.

Será el séptimo primer ministro en diez años

Con la salida de Starmer, el Reino Unido tendrá siete primeros ministros en una década. La sucesión comenzó en 2016, luego del referéndum en el que se impuso la salida del país de la Unión Europea.

David Cameron dejó el cargo después de la votación por el Brexit. Luego asumió Theresa May, quien encabezó las negociaciones para concretar la salida del bloque europeo, aunque su gobierno perdió respaldo durante ese proceso.

Boris Johnson tomó el relevo y fue el primer ministro durante la concreción formal del Brexit. Más tarde presentó su renuncia en medio de cuestionamientos políticos que afectaron a su administración.

Después llegó Liz Truss, cuyo mandato se extendió apenas algunas semanas tras la reacción de los mercados a sus medidas económicas. Su lugar fue ocupado por Rishi Sunak, quien asumió con el objetivo de ordenar la situación económica y condujo al Partido Conservador hasta las elecciones de 2024.

El reemplazo se conocerá en septiembre

Starmer llegó al Gobierno luego de la victoria del Partido Laborista en los comicios de 2024. Ahora, la fuerza deberá iniciar el proceso interno para elegir a su próximo líder, quien asumirá también como primer ministro del Reino Unido.

La salida del mandatario se conoció un día antes de que se cumplan diez años de la votación por el Brexit. Durante ese período, el país pasó por seis jefes de Gobierno y distintas administraciones de los partidos Conservador y Laborista.