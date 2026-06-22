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Sociedad Ruta 12

Rescataron 30 cardenales en Ceibas: eran trasladados de manera ilegal hacia Buenos Aires

Gendarmería Nacional detectó el transporte ilegal de los ejemplares durante un control. Las aves, de la especie cardenal copete rojo, fueron decomisadas y liberadas en el lugar por tratarse de fauna autóctona.

22 de Junio de 2026
Cardenales rojos secuestrados.
Cardenales rojos secuestrados.

Gendarmería Nacional detectó el transporte ilegal de los ejemplares durante un control. Las aves, de la especie cardenal copete rojo, fueron decomisadas y liberadas en el lugar por tratarse de fauna autóctona.

Treinta cardenales de copete rojo fueron rescatados y liberados tras un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas. Las aves eran trasladadas de manera ilegal en un vehículo particular que circulaba con destino a Buenos Aires.

 

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del domingo, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceibas”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, realizaban controles de rutina sobre la traza nacional.

 

 

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron que transportaba 30 ejemplares de cardenal copete rojo, una especie protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421 y por la Ley Provincial de Caza N° 4.841 de Entre Ríos.

 

Intervino Recursos Naturales

 

Ante la detección del traslado irregular de los cardenales, Gendarmería dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia. Desde ese organismo se dispuso el decomiso de los ejemplares.

 

Luego de las actuaciones, las aves fueron liberadas en el mismo lugar del procedimiento. La decisión se tomó debido a que se trata de una especie autóctona de la región.

 

 

El conductor del vehículo pudo continuar con su viaje, aunque deberá responder ante las actuaciones administrativas iniciadas por las autoridades competentes a raíz del transporte ilegal de fauna silvestre.

 

Especie protegida

 

El cardenal copete rojo, cuyo nombre científico es Paroaria coronata, es una de las aves más reconocidas de la fauna regional por su plumaje y su característico copete. Su traslado y comercialización sin autorización están prohibidos por la normativa vigente.

 

 

El operativo permitió evitar que los cardenales fueran trasladados fuera de la provincia y posibilitó su liberación en el entorno natural de la zona.

Temas:

cardenales rojos Ruta 12 ceibas
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