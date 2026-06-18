El lobo marino rescatado en el río Uruguay presentaba heridas, deshidratación y bajo peso

El lobo marino rescatado en Concordia tras varias semanas de seguimiento presentaba un cuadro de deshidratación, bajo peso y diversas lesiones, según confirmó la médica veterinaria Paula Pitura, quien lo examinó luego del operativo realizado en la zona de Playa Los Sauces.

El ejemplar había sido avistado en reiteradas oportunidades en aguas del río Uruguay y finalmente fue puesto a resguardo durante la tarde del martes mediante un trabajo conjunto entre organismos de seguridad, guardavidas y vecinos.

Tras el rescate, el animal fue trasladado a la veterinaria Hakuna Matata, donde recibió los primeros controles sanitarios y las curaciones necesarias.

Cuál era el estado de salud del animal

La veterinaria Paula Pitura informó a Concordia Policiales que el lobo marino presentaba un estado general regular al momento de ser evaluado.

Según detalló, el ejemplar se encontraba visiblemente delgado, con signos de deshidratación y lesiones compatibles con el tiempo que permaneció fuera de su ambiente natural.

Entre las heridas detectadas se observaron lesiones en la nariz y en una de sus orejas, por lo que se realizaron las primeras curaciones para evitar complicaciones.

La profesional explicó además que el animal permanecerá bajo seguimiento para monitorear su evolución antes de ser derivado a un centro especializado.

El operativo de rescate

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Guardia Urbana de Concordia, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina y guardavidas que prestaban servicio en la Costanera.

La intervención permitió capturar al ejemplar de manera segura, evitando riesgos tanto para el animal como para las personas que frecuentan la zona ribereña.

Desde el municipio destacaron que el rescate fue posible gracias a un trabajo coordinado entre distintas instituciones que venían monitoreando los movimientos del lobo marino desde los primeros avistamientos.

El objetivo principal fue proteger al ejemplar y evitar que continuara desplazándose en un entorno que no resulta adecuado para su especie.

Lobo marino rescatado en Concordia (Subsecretaría de Seguridad Ciudadana)

Será trasladado a Temaikèn

Luego de recibir la atención inicial y permanecer en observación, el lobo marino será derivado a la Fundación Temaikèn para continuar con su recuperación. En ese centro especializado se realizarán estudios más profundos para determinar su estado general y establecer el tratamiento más conveniente.

Los profesionales evaluarán además las condiciones necesarias para una futura reinserción en el mar, una vez que el ejemplar recupere peso, fortalezca su estado físico y supere las lesiones detectadas.

Según indicaron las autoridades, el objetivo final es garantizar que el animal pueda regresar a un ambiente compatible con su especie y continuar allí su desarrollo en condiciones seguras.