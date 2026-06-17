Tras varias semanas de búsqueda, rescataron al lobo marino que apareció en el río Uruguay

Un ejemplar de lobo marino que había sido avistado en las aguas del río Uruguay fue rescatado durante la tarde de este martes en Concordia, luego de varias semanas de seguimiento y búsqueda por parte de distintos organismos.

El operativo permitió capturar al animal de manera segura y ponerlo a resguardo, evitando riesgos tanto para el ejemplar como para las personas que transitaban por la zona costera donde había sido observado en reiteradas oportunidades.

Desde el municipio destacaron que la intervención fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas instituciones que venían monitoreando la situación desde los primeros avistamientos.

Un operativo conjunto para proteger al animal

El rescate del lobo marino fue llevado adelante por personal de la Guardia Urbana de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de Concordia, con la colaboración de efectivos de Prefectura Naval Argentina y guardavidas que prestaban servicio en la Costanera.

Gracias a ese trabajo conjunto, el ejemplar pudo ser capturado sin inconvenientes y trasladado para recibir atención especializada, según informó el Diario Río Uruguay.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal era garantizar la seguridad del animal y evitar que continuara desplazándose en un ambiente que no resulta adecuado para su especie.

Tras el procedimiento, el ejemplar fue derivado a la veterinaria Hakuna Matata, donde comenzó a recibir los primeros controles y cuidados necesarios.

Será trasladado a un centro especializado

Luego de los primeros controles veterinarios, el lobo marino será derivado a un centro especializado donde profesionales evaluarán en profundidad su estado general.

Allí se determinará el tratamiento más adecuado para favorecer su recuperación y preparar una futura reinserción en el mar.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el objetivo final es que el animal pueda regresar a un ambiente natural compatible con su especie una vez que se encuentre en condiciones óptimas.