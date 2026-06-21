Colombia tiene nuevo presidente: Abelardo de la Espriella se impuso en el balotaje y será mandatario hasta 2030

Colombia eligió nuevo presidente este domingo tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años. El candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella se impuso en el balotaje frente a Iván Cepeda y gobernará el país durante el período 2026-2030.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el representante del espacio Defensores de la Patria logró una ventaja mínima pero decisiva, consolidando el regreso de la centroderecha al poder y marcando el cierre del ciclo político iniciado por Gustavo Petro en 2022.

Según los datos oficiales de la Registraduría, De la Espriella obtuvo 12.842.300 votos (49,66%), mientras que Cepeda alcanzó 12.566.595 sufragios (48,69%). La diferencia final fue de apenas 250.694 votos, menos de un punto porcentual, reflejando la fuerte polarización del electorado.

Casado y con cuatro hijos, De la Espriella llegará a la Presidencia acompañado por el economista José Manuel Restrepo, quien asumirá como vicepresidente.

Dos propuestas ampliamente diferentes

La segunda vuelta enfrentó dos modelos de país claramente opuestos: por un lado, la continuidad del proyecto del Pacto Histórico, representado por Cepeda junto a Aída Quilcué; por el otro, una propuesta de cambio impulsada por De la Espriella y su fórmula con José Manuel Restrepo, centrada en la seguridad, el orden institucional y un giro en la política económica.

Durante la jornada electoral, que se desarrolló entre las 8:00 y las 16:00 en todo el territorio colombiano, millones de ciudadanos acudieron a las urnas en un clima de alta expectativa. También participaron colombianos residentes en el exterior, quienes votaron en consulados y embajadas habilitados.

El conteo del balotaje. Créditos: El Tiempo Colombia

Quién es De la Espriella

El ahora presidente electo, sin experiencia previa en cargos públicos, construyó su candidatura con un fuerte perfil mediático y un discurso enfocado en la “mano dura” contra el delito, el combate al narcotráfico y la lucha contra la corrupción.

Durante la campaña, Abelardo de la Espriella manifestó su admiración por líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump, y presentó un programa centrado en el fortalecimiento de la seguridad y el combate al crimen organizado. También planteó retomar las fumigaciones de cultivos ilícitos, ampliar la cooperación militar con Estados Unidos e Israel, impulsar nuevos contratos de exploración petrolera y promover reformas orientadas a dinamizar la economía.

Controversias y posicionamientos

La figura de De la Espriella estuvo atravesada por diversas polémicas a lo largo de la campaña. Organizaciones vinculadas a la libertad de prensa manifestaron preocupación por acciones judiciales impulsadas contra periodistas y columnistas, mientras que distintos sectores cuestionaron declaraciones y actitudes del dirigente durante el proceso electoral.

En política exterior, adelantó que mantendrá una postura crítica frente al gobierno de Venezuela mientras considere que no existen condiciones democráticas plenas en ese país.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral y pidió revisar ciertas mesas, aunque finalmente el escrutinio avanzó hasta confirmar la victoria de De la Espriella.

El saludo de Milei: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

El presidente argentino felicitó al mandatario electo de Colombia tras su victoria en la segunda vuelta presidencial. A través de sus redes sociales, Milei expresó su respaldo al dirigente colombiano y vinculó el resultado electoral con el avance de las ideas liberales en América Latina. "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", escribió el mandatario.

En la misma línea, sostuvo que los ciudadanos colombianos optaron por “el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad”, y cerró su mensaje con su habitual consigna: “Viva la libertad, carajo”.