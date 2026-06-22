REDACCIÓN ELONCE
El Voluntariado Santa Rita junta pañales para el hospital San Roque desde hace 28 años y mantiene una tarea solidaria permanente destinada a acompañar a niños internados y sus familias.
El Voluntariado Santa Rita continúa adelante con una nueva campaña solidaria de recolección de pañales para el hospital San Roque, una labor que llevan adelante desde hace casi tres décadas con el objetivo de asistir a los niños internados en el nosocomio infantil. La iniciativa, que se sostiene gracias al compromiso de las voluntarias y la colaboración de la comunidad, mantiene un riguroso control sobre cada donación que reciben.
Una de las referentes del voluntariado precisó a Elonce: “El tema que nos ocupa desde el 22 de abril de 1998. Hace 28 años, desde el inicio de la carrera (que lo realizan)”. La tarea cotidiana incluye no solo la recepción de pañales, sino también su clasificación y distribución dentro del hospital.
Además, destacó el trabajo minucioso que realizan para garantizar el correcto uso de cada elemento donado. “Tenemos un control exhaustivo de estos pañales. Cada pañal está clasificado en bolsa por talle y después que se clasifica, se cuelga la tarjeta con la fecha porque el pañal tiene vencimiento. Es importante para que no se pierda una bolsa en el depósito porque es un desperdicio”, relató.
Organización y control de las donaciones
El sistema implementado por el voluntariado permite llevar un seguimiento detallado de cada pañal entregado dentro del hospital San Roque. Según explicaron, cada acción queda asentada para asegurar transparencia y orden en la distribución de los insumos.
“El otro trabajo es asentar en un libro cada pañal que se da, en qué sala, a qué niño, en qué talle y qué voluntaria lo dio”, remarcó la referente, al explicar la metodología que utilizan diariamente en el hospital infantil.
Hasta el momento, la campaña logró recaudar menos de tres mil pañales, aunque desde la organización consideran positivo el acompañamiento recibido hasta ahora. “Estamos bien”, sostuvo la voluntaria, al hacer referencia a la respuesta de la comunidad ante la convocatoria solidaria.
Una tarea solidaria que se mantiene hace 28 años
Las voluntarias del grupo desarrollan su actividad todos los 22 de cada mes, jornada en la que se organizan para cubrir diferentes turnos tanto en la parroquia como en el hospital San Roque. Allí reciben las donaciones y continúan con la clasificación de los pañales destinados a los niños internados.
Además, comunicaron que “todos los 22 de cada mes se encuentran desde la primera hasta la última misa”, mientras que los trabajos de las integrantes se dividen en cuatro turnos para garantizar la atención constante y la recepción de colaboraciones.
El Voluntariado Santa Rita mantiene viva una tarea solidaria que comenzó hace 28 años y que continúa siendo fundamental para muchas familias que atraviesan momentos difíciles en el hospital San Roque. La campaña de pañales sigue abierta y apelan a la solidaridad de la comunidad para continuar ayudando a quienes más lo necesitan.