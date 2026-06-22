Tarjeta SUBE: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en julio de 2026

La Tarjeta SUBE continúa siendo una herramienta fundamental para miles de usuarios del transporte público que buscan aliviar el impacto de los aumentos en las tarifas. Durante julio de 2026 seguirá vigente la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite obtener un descuento del 55% en colectivos, trenes y otros medios de transporte adheridos al sistema.

En un contexto en el que los costos de movilidad representan una parte importante del presupuesto familiar, este programa se mantiene como una de las principales ayudas destinadas a sectores vulnerables. Gracias a este beneficio, quienes reúnen los requisitos pueden abonar apenas el 45% del valor total del pasaje.

Aunque el descuento se encuentra disponible desde hace tiempo, muchas personas todavía desconocen que pueden acceder a él o creen erróneamente que se aplica de manera automática. Por ese motivo, las autoridades recuerdan la importancia de verificar que la tarjeta esté correctamente registrada y asociada al beneficio correspondiente.

Quiénes pueden acceder al descuento de la Tarjeta SUBE

La Tarifa Social Federal está destinada a personas que perciben prestaciones sociales o forman parte de grupos específicos contemplados por el Gobierno nacional. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarias de la Asignación por Embarazo y veteranos de la Guerra de Malvinas.

También pueden acceder al beneficio los monotributistas sociales, titulares de Pensiones No Contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y beneficiarios de programas de empleo y capacitación laboral.

Foto: Archivo Elonce.

La lista se completa con estudiantes que perciben Becas Progresar y personas que cobran el Seguro por Desempleo. Todos ellos pueden obtener el descuento siempre que cumplan con los requisitos establecidos y tengan su tarjeta correctamente vinculada al beneficio social correspondiente.

Cómo activar el descuento del 55%

Uno de los aspectos más importantes para acceder a la rebaja es realizar correctamente la activación del atributo social. Si bien muchas personas creen que el descuento se aplica automáticamente al recibir una prestación social, el trámite requiere una gestión previa.

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El proceso puede realizarse a través de Mi ANSES o mediante los canales oficiales del sistema SUBE. Allí, el usuario debe verificar que su tarjeta se encuentre registrada a su nombre y asociada al beneficio que le corresponde.

Una vez completado este paso, es necesario acreditar la actualización utilizando una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación oficial disponible para teléfonos celulares compatibles con tecnología NFC. Solo después de esta validación el descuento comenzará a reflejarse en cada viaje realizado.

Recomendaciones para evitar problemas con el beneficio

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado de la tarjeta y mantener actualizados los datos personales para evitar inconvenientes que puedan interrumpir el acceso a la Tarifa Social Federal, precisó Iprofesional.

Además, es importante controlar que la tarjeta continúe asociada al beneficio vigente, especialmente cuando existen cambios en la situación laboral o previsional del usuario. Cualquier modificación en los datos puede requerir una nueva acreditación.

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Con la continuidad del programa durante julio de 2026, miles de usuarios podrán seguir accediendo a un importante alivio económico para sus traslados diarios. En un escenario de tarifas en constante actualización, el descuento del 55% representa una ayuda significativa para quienes dependen del transporte público y forman parte de los grupos alcanzados por la medida.