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Deportes Polémica antes de la semifinal

Inglaterra llega con tensión al duelo ante Argentina por un cruce entre su técnico y el capitán

El entrenador cuestionó el rendimiento del seleccionado pese a la clasificación frente a Noruega y el mediocampista respondió públicamente. El intercambio generó ruido interno a dos días del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

13 de Julio de 2026
Thomas Tuchel y Jude Bellingham.
Thomas Tuchel y Jude Bellingham.

El entrenador cuestionó el rendimiento del seleccionado pese a la clasificación frente a Noruega y el mediocampista respondió públicamente. El intercambio generó ruido interno a dos días del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó atravesada por un cruce público entre el entrenador Thomas Tuchel y Jude Bellingham, una de las principales figuras del equipo. La tensión apareció después del triunfo por 2 a 1 ante Noruega y a pocos días del partido decisivo frente a la Selección argentina.

 

Bellingham fue determinante en Miami al convertir los dos goles que permitieron revertir el resultado y asegurar el boleto entre los cuatro mejores. Sin embargo, la celebración quedó parcialmente desplazada por las declaraciones del técnico alemán, quien manifestó su disconformidad con la producción colectiva.

 

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento”, sostuvo Tuchel. El seleccionador consideró que sus dirigidos se complicaron el encuentro por errores técnicos, falta de rapidez y poca consistencia, aunque destacó el compromiso mostrado para avanzar.

 

 

La respuesta de Bellingham a las críticas

 

El mediocampista del Real Madrid fue consultado por el análisis del entrenador y respondió con evidente malestar. “Sí, bueno, da igual. Da igual”, expresó inicialmente, antes de defender la actuación de sus compañeros y remarcar la dificultad del rival.

 

“Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer”, afirmó Bellingham. También pidió conservar un ambiente positivo dentro del plantel de cara a la semifinal.

 

La figura de Inglaterra señaló que no todos los partidos pueden resolverse mediante un juego vistoso y sostuvo que, en determinadas instancias, es necesario imponerse a partir del esfuerzo. Además, elogió la capacidad del grupo para superar momentos adversos y responder desde el aspecto psicológico.

 

 

Antecedentes de una relación con fricciones

 

El intercambio volvió a colocar bajo observación la relación entre Tuchel y Bellingham. La prensa británica recordó que ambos ya habían protagonizado episodios de tensión, entre ellos declaraciones críticas del entrenador sobre el comportamiento del futbolista y una ausencia en una convocatoria anterior.

 

Pese a las diferencias, el técnico también reconoció la importancia del mediocampista y lo calificó como un jugador de nivel mundial. El doblete ante Noruega volvió a demostrar su peso deportivo dentro de un equipo que necesitó tiempo suplementario para asegurar la clasificación.

 

Harry Kane, capitán del seleccionado, buscó bajar el tono del conflicto y consideró que las exigencias de Tuchel pueden servir como estímulo para mejorar. La prioridad del plantel será evitar que el episodio afecte la preparación para uno de los partidos más importantes del certamen.

 

Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina

 

Inglaterra se medirá con Argentina este miércoles 15 de julio, desde las 16 de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final y enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.

 

El conjunto británico llega después de eliminar a Noruega, mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni superó por 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario. En ese contexto, el cruce entre Tuchel y Bellingham agregó un foco de atención inesperado en la previa.

Temas:

Thomas Tuchel Jude Bellingham Inglaterra Mundial 2026
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