El INDEC difundirá la inflación de junio y esperan que vuelva a ubicarse debajo del 2%

El organismo dará a conocer este martes el índice de precios al consumidor. Consultoras privadas y el Gobierno estiman una nueva desaceleración de la inflación, con registros de entre 1,5% y 1,9%.
La inflación de junio será dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un informe que genera expectativas tanto en el Gobierno como en el mercado, ya que las principales consultoras privadas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a ubicarse por debajo del 2%.
De confirmarse esas estimaciones, el indicador marcaría la tercera desaceleración mensual consecutiva y consolidaría la tendencia descendente que comenzó en los últimos meses.
Las proyecciones del Gobierno
El optimismo también se refleja en el Gobierno nacional. El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que la inflación de junio "podría ubicarse en 1,9%", aunque aclaró que se trata de una proyección y que el dato oficial podría variar entre el 1,8% y el 2%.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo días atrás que el proceso de desaceleración continuará durante los próximos meses y expresó su confianza en que el índice siga mostrando una tendencia favorable.
El antecedente más reciente fue el dato difundido por la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de junio alcanzó el 1,8%, el registro más bajo del primer semestre.
Qué estiman las consultoras
Los relevamientos privados también anticipan una inflación inferior al 2%.
Econviews informó que, durante la última semana de junio, los alimentos y bebidas aumentaron apenas un 0,2%, con incrementos en embutidos y bajas en bebidas. En las últimas cuatro semanas, el incremento acumulado fue del 1,1%.
Por su parte, LCG indicó que en la última semana del mes no hubo variaciones en alimentos y bebidas. El aumento de verduras y bebidas fue compensado por la baja en carnes y frutas, lo que llevó a proyectar una inflación mensual del 1,5%.
Analytica, en tanto, calculó una inflación general del 1,8% para junio. Según su informe, las mayores subas correspondieron a verduras y bebidas sin alcohol, mientras que las principales bajas se registraron en frutas y pescados.
Expectativa por el dato oficial
El informe del INDEC será seguido de cerca por el Gobierno, los mercados y analistas económicos, ya que permitirá medir la evolución del proceso de desaceleración inflacionaria y servirá como referencia para las próximas decisiones en materia económica.
Si el índice se ubica por debajo del 2%, sería uno de los registros más bajos de los últimos años y reforzaría las expectativas oficiales de continuar reduciendo la inflación durante el segundo semestre.