Dybala seguirá en Roma hasta 2027 y Boca deberá esperar otra oportunidad

Paulo Dybala continuará en Roma, al menos, hasta mediados de 2027. El futbolista cordobés firmó la renovación de su contrato por una temporada más y despejó las dudas sobre su futuro inmediato, luego de varias semanas de negociaciones con el club italiano.

El acuerdo ya estaba encaminado desde hacía tiempo, pero ambas partes resolvieron esperar al cierre del balance financiero de la institución antes de hacerlo oficial. Finalmente, Roma confirmó este lunes la continuidad del delantero de 32 años.

El nuevo vínculo contempla una reducción importante en el salario y no incluye una opción automática para extenderlo por otra temporada. De esta manera, el contrato de Dybala tendrá vigencia hasta junio de 2027.

Roma aseguró la continuidad de una de sus figuras

La Joya lleva cuatro temporadas en el conjunto de la capital italiana y se consolidó como uno de los jugadores más valorados por los hinchas. Su permanencia también le permitirá disputar la próxima edición de la Champions League con la camiseta de Roma.

Será la primera participación de Dybala en ese torneo con su actual club. Anteriormente, había jugado siete ediciones consecutivas con Juventus y alcanzó la final de la temporada 2016/17, cuando el equipo de Turín cayó frente a Real Madrid.

La dirigencia romana consideraba prioritaria su continuidad, mientras que el futbolista también había manifestado su intención de seguir en una institución donde encontró continuidad y protagonismo.

El interés de Boca quedó en pausa

La renovación también modificó los planes de Boca, que soñaba con reunir a Dybala y Leandro Paredes. El último acercamiento se había producido a través de Rodolfo Arruabarrena, quien se comunicó con el delantero para explicarle el proyecto deportivo y el lugar que podría ocupar en el plantel.

Sin embargo, en el Xeneize ya sabían desde hacía varios días que la operación no tendría posibilidades concretas en este mercado. Por ese motivo, no se produjeron nuevos contactos entre Juan Román Riquelme y el futbolista.

La intención de Boca es mantener la cercanía y volver a intentar su contratación si aparece una nueva oportunidad. La situación podría reactivarse hacia fin de año, aunque por ahora Dybala seguirá en Roma y afrontará una nueva temporada en el fútbol europeo.