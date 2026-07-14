Un gaitero escocés conquistó a los argentinos al interpretar el Himno y canciones de la Selección

REDACCIÓN ELONCE
Magnus Mcintosh, un músico escocés de 24 años que recorre Sudamérica, se volvió viral al tocar con su gaita el Himno Nacional y canciones dedicadas a la Selección argentina. En diálogo con Elonce contó por qué eligió rendir homenaje al país y confesó su admiración por Lionel Messi.
Un gaitero escocés fanático de la Selección argentina sorprendió en las redes sociales al interpretar con su tradicional instrumento el Himno Nacional Argentino y distintas canciones dedicadas al equipo de Lionel Scaloni. Se trata de Magnus Mcintosh, un joven de 24 años que actualmente recorre el país y que aseguró sentirse "uno más" entre los argentinos.
En diálogo con Elonce, el músico contó que llegó a la Argentina en enero y que permanecerá hasta agosto antes de regresar a Escocia. "Estuve viajando por un montón de lugares de Argentina y también por Chile y Uruguay. Ahora vuelvo a Escocia en agosto", relató en diálogo con Nunca Es Tarde.
Una gaita con acento argentino
Las interpretaciones de Magnus comenzaron a viralizarse luego de que compartiera videos tocando el Himno Nacional y canciones populares vinculadas a la Selección argentina.
El joven explicó que la idea surgió por un vínculo muy especial con el país. "Tengo familia acá en Argentina y quería aprender el Himno por mi familia y por la gente de Argentina", explicó.
Luego amplió ese repertorio con otras melodías futboleras. "También hice la canción de la cuarta estrella porque soy re hincha de la Selección argentina", afirmó entre sonrisas.
Una pasión que nació en la infancia
Magnus contó que toca la gaita desde muy pequeño, una práctica habitual en su país. "Empecé cuando tenía unos diez años. Primero practicábamos con una gaita más chica y después seguí aprendiendo. En Escocia es un instrumento muy común", explicó.
Aunque durante su recorrido por Sudamérica visitó Chile y Uruguay, aclaró que solamente eligió interpretar canciones argentinas. "Solo hice canciones para la Selección argentina", sostuvo.
Asado, empanadas y Messi
El joven también habló de su experiencia recorriendo distintas provincias argentinas. Además de Buenos Aires, visitó la Patagonia, Córdoba y el norte del país, lugares que aseguró haber disfrutado mucho
Consultado sobre qué es lo que más le gusta de Argentina, respondió sin dudar. "La gente, el asado, las empanadas y las medialunas", enumeró al recomendar "que un argentino abra una panadería en Edimburgo".
Incluso se animó a comparar la carne argentina con la escocesa. "En Escocia tenemos buena carne, pero la de Argentina es igual de buena", comentó.
Además de músico, Magnus es economista. Contó que finalizó sus estudios universitarios en Escocia y que actualmente aprovecha su estadía en Buenos Aires para perfeccionar el idioma español.
También reveló que incluso dedicó su tesis universitaria a estudiar la economía argentina. "Es impresionante la historia de la inflación que tiene el país y ahora el cambio que está viviendo", señaló. De hecho, comparó que, en Escocia, la inflación anual ronda el 2 y 3%.
Un hincha más de la Scaloneta
Antes de despedirse, el músico dejó en claro cuál será su apoyo durante el Mundial. "Soy hincha de Argentina, obvio. Me encantan los jugadores, soy hincha de Messi y me encanta este país", afirmó.
Mientras continúa recorriendo la Argentina con su gaita, Magnus sigue compartiendo en las redes sociales interpretaciones que combinan la música tradicional escocesa con la pasión albiceleste, una mezcla que conquistó a miles de usuarios.