La Selección argentina entrena antes del debut en el Mundial: el panorama de los lesionados y quiénes no llegan

REDACCIÓN ELONCE
La Selección argentina afrontó una práctica decisiva antes del estreno frente a Argelia. Tagliafico se pierde el estreno ante Argelia y hay duda por otros nombres clave. Caso por caso, cómo está cada jugador. Scaloni trabaja sobre la alineación para el partido del martes.
Los lesionados de la Selección argentina mantienen en alerta a Lionel Scaloni a pocos días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Mientras la Albiceleste continúa su preparación en Kansas City, el cuerpo técnico monitorea de cerca la evolución física de varios futbolistas que arrastran molestias y lesiones de distinta consideración.
Este viernes, desde las 19.15 de Argentina, el plantel realizará una nueva práctica en el Sporting KC Training Center, una jornada que será determinante para comenzar a despejar dudas respecto de la formación titular que saltará al campo de juego el próximo martes. Los primeros 15 minutos del entrenamiento estarán abiertos a la prensa acreditada.
La principal preocupación pasa por la situación física de varios referentes y habituales titulares. En ese contexto, Scaloni deberá resolver variantes y analizar riesgos antes del estreno mundialista, en una competencia donde cada detalle puede resultar determinante.
Tagliafico, la baja confirmada para el estreno
La noticia más importante de las últimas horas fue la confirmación de la ausencia de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió una distensión en el sóleo durante el amistoso frente a Honduras y quedó descartado para el partido inaugural ante Argelia.
Aunque la lesión no reviste gravedad y los tiempos de recuperación suelen ser relativamente cortos para este tipo de dolencias musculares, el cuerpo médico y el entrenador coincidieron en no acelerar los plazos para evitar una recaída que pudiera complicar su participación en el resto del torneo.
Ante este panorama, Facundo Medina surge como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo en el debut. La intención del cuerpo técnico es que Tagliafico pueda recuperarse completamente y reaparecer en el segundo encuentro de la fase de grupos frente a Austria.
Dibu Martínez recibió una noticia alentadora
Entre las novedades positivas aparece la evolución de Emiliano Martínez. El arquero llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que obligó a modificar parte de su rutina de entrenamientos durante los primeros días de concentración.
Sin embargo, el panorama mejoró considerablemente. Este jueves le retiraron el yeso y pudo volver a trabajar utilizando guantes, aunque sin exigir al máximo la zona afectada. En las próximas horas será sometido a nuevos controles médicos para verificar la consolidación definitiva del hueso.
Las señales son alentadoras y todo indica que el arquero del Aston Villa estará en condiciones de ocupar el arco argentino frente a Argelia. Su presencia representa una tranquilidad para Scaloni, que considera al campeón del mundo una pieza clave dentro de la estructura del equipo.
Otros jugadores bajo observación
Nicolás González continúa siendo una incógnita. El extremo del Atlético de Madrid arrastra una sobrecarga muscular que lo obligó a entrenarse de manera diferenciada. Su evolución será evaluada día a día para determinar si puede integrar la convocatoria para el primer compromiso mundialista.
Leandro Paredes, por su parte, avanza en la recuperación de un desgarro. El mediocampista ya comenzó a trabajar con botines y realizó movimientos junto al resto de sus compañeros. Aunque resulta complejo imaginarlo desde el inicio ante Argelia, existe optimismo respecto de su regreso durante la fase de grupos.
Otro caso que genera expectativas es el de Julián Álvarez. El delantero superó una inflamación en el tobillo y ya se entrena a la par del plantel. Todo indica que estará disponible para el debut, aunque no se descarta que comience entre los suplentes para evitar una sobrecarga física después de varios días de trabajo diferenciado.
Molina espera su oportunidad y llega Senesi
Nahuel Molina también forma parte de la lista de futbolistas observados de cerca por el cuerpo técnico. El lateral derecho llegó a la preparación mundialista recuperándose de un desgarro que le impidió disputar los amistosos previos.
Scaloni seguirá evaluando su respuesta física durante los próximos entrenamientos para determinar si podrá tener minutos en alguno de los partidos de la fase inicial. Su evolución será clave para ampliar las variantes defensivas del seleccionado.
En contraste, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz dejaron atrás sus respectivas molestias físicas. Ambos recibieron el alta médica y ya sumaron minutos en el amistoso frente a Islandia, por lo que aparecen como alternativas plenamente disponibles para el entrenador.
Mientras tanto, durante esta jornada se espera la incorporación de Marcos Senesi, convocado para reemplazar a Leonardo Balerdi. Con varias piezas todavía bajo evaluación médica, la práctica de este viernes podría comenzar a definir el rompecabezas que Lionel Scaloni deberá resolver antes del estreno mundialista de la Selección argentina.