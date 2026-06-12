Con música, color y poco público en las tribunas: así fue la apertura del Mundial en Canadá

El segundo día del Mundial 2026 comenzó con una nueva ceremonia de apertura, esta vez en Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo junto con México y Estados Unidos. El BMO Field de Toronto fue escenario de un show musical que antecedió al debut del seleccionado canadiense frente a Bosnia.

La ceremonia incluyó colores, símbolos y elementos representativos de la cultura canadiense, en una puesta en escena pensada para destacar la identidad del país organizador.

A diferencia del despliegue masivo y la extensa duración que se vivió en la jornada inaugural en el Estadio Azteca de México, la ceremonia de apertura en suelo canadiense se caracterizó por su extrema brevedad, contrariando las altas expectativas que se habían generado en la previa.

En 13 minutos

El espectáculo central estuvo condensado al máximo y tuvo una duración total de apenas 13 minutos. Durante ese breve lapso, la organización local apostó por condensar un show musical en un escenario montado a contrarreloj y un imponente despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Toronto, dando un cierre abrupto antes de dar paso a los protocolos deportivos.

La copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá. pic.twitter.com/3FzvVSRCXk — Diario La Noticia (@lanoticiahn) June 12, 2026

La cantante Alessia Cara fue la encargada de abrir el segmento musical. Más tarde se presentaron Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, que mantuvieron el clima festivo en el estadio.

Sobre el cierre del espectáculo, Jessie Reyez levantó al público presente con una actuación que marcó el tramo final de la ceremonia, mientras el estadio comenzaba a completarse de cara al partido inaugural de Canadá.

Michael Bublé y Alanis Morissette

Uno de los puntos que más llamó la atención de los fanáticos y de la prensa internacional fue la organización del orden de los artistas principales:

Se les desinfló la copa en plena inauguración de Canadá. 😂 No mms, fue lo más emocionante de una ceremonia bastante aburrida y nada emotiva. pic.twitter.com/EeXTtbgCmM — EL QUINCE (@elquince15_) June 12, 2026

-Michael Bublé: Formó parte de la acotada grilla musical, pero su intervención pasó casi desapercibida por la velocidad del evento.

-Alanis Morissette: La icónica cantante tuvo a su cargo el momento más solemne de la tarde al entonar las estrofas del himno nacional de Canadá, aunque esto ocurrió una vez finalizado el show central, pegado al ingreso de los equipos a la cancha.

Tras el show, los planteles de Canadá y Bosnia salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut mundialista.