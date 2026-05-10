Mariano Werner volvió al triunfo en el TC y terminó con una sequía de 13 carreras

Mariano Werner volvió a festejar en el Turismo Carretera después de una larga sequía y logró una contundente victoria en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la quinta fecha del campeonato 2026. El piloto de Ford dominó el fin de semana y cerró una actuación sólida para reencontrarse con el triunfo tras 13 carreras.

A bordo del Ford Mustang del equipo Fadel Memo Corse, Werner ganó una final prácticamente sin sobresaltos y dejó sin chances a Matías Rossi, que terminó segundo con el Toyota Camry. El podio fue completado por el uruguayo Mauricio Lambiris, también con Ford Mustang.

La victoria significó un desahogo importante para el piloto de Paraná, que atravesaba un comienzo de temporada complicado. Hasta esta competencia, Mariano Werner no había logrado terminar ninguna de las cuatro finales anteriores dentro de los diez primeros puestos.

Un triunfo clave para cortar la mala racha

El último éxito de Werner en la categoría había sido el 1° de junio de 2025 en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Desde entonces acumulaba 13 carreras sin victorias, una racha poco habitual para uno de los protagonistas más competitivos del TC en los últimos años.

El piloto entrerriano comenzó a construir su recuperación desde la clasificación, donde quedó quinto a apenas 119 milésimas del poleman Matías Rossi. Después se quedó con su serie tras superar a Marco Dianda y finalmente dominó la final de punta a punta.

Con este resultado, Mariano Werner alcanzó su victoria número 29 en el Turismo Carretera y quedó a solo un triunfo de Héctor “Pirín” Gradassi dentro de la tabla histórica de ganadores de la categoría.

Un récord histórico y la pelea del campeonato

La victoria en Santiago del Estero también le permitió igualar un registro histórico que solamente tenía Juan Gálvez: ganar al menos una carrera durante 16 temporadas consecutivas dentro del Turismo Carretera.

En el caso del entrerriano, la serie comenzó en 2011 y continúa vigente en 2026. El dato reafirma la regularidad competitiva que sostuvo a lo largo de más de una década dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Más allá del triunfo de Mariano Werner, el campeonato sigue siendo liderado por Jonatan Castellano, quien se mantiene en la cima de las posiciones por cuarta fecha consecutiva con el Dodge Challenger.

La próxima competencia del Turismo Carretera se disputará el 30 y 31 de mayo en el autódromo Oscar Cabalén de Villa Parque Santa Ana, Córdoba, donde Werner buscará ratificar la recuperación mostrada en Termas y meterse de lleno en la pelea por el campeonato.