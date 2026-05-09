TC: Rossi hizo la pole en Termas y Werner quedó quinto en la clasificación

REDACCIÓN ELONCE
Matías Rossi logró la pole position del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo con récord incluido. Mariano Werner terminó quinto y largará adelante en la segunda serie.
TC: Rossi dominó la clasificación y Werner fue quinto. La clasificación del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo tuvo como gran protagonista a Matías Rossi, quien logró la pole position de la quinta fecha del campeonato y estableció un nuevo récord absoluto para el circuito santiagueño. El paranaense Mariano Werner, por su parte, completó una sólida actuación y finalizó en el quinto lugar.
A bordo del Toyota Camry del Pradecon Racing, Rossi marcó un tiempo de 1m32s436 en el marco del “Gran Premio Foton”, disputado este sábado en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. El piloto de Del Viso superó por apenas 24 milésimas a Marco Dianda y por 30 milésimas a Mauricio Lambiris.
Werner, con el Ford Mustang, terminó a 0s119 del mejor registro y quedó bien posicionado para las series del domingo, donde compartirá la primera fila de la segunda batería junto al joven cordobés Marco Dianda.
Rossi rompió el récord histórico del circuito
El piloto de Toyota ya había mostrado un gran rendimiento durante los entrenamientos, donde también había sido el más rápido. Sin embargo, la clasificación ratificó su dominio con un tiempo que quedó registrado oficialmente como nuevo récord para esta variante del circuito.
La marca anterior pertenecía a Guillermo Ortelli desde 2016, cuando había marcado 1m34s718 con una Chevy del JP Carrera. Rossi mejoró ese tiempo por 2s282 y volvió a ratificar su condición de especialista en clasificación dentro del Turismo Carretera.
Con esta actuación, el “Misil” alcanzó su pole position número 41 en la categoría y amplió su ventaja como el máximo poleman de la historia del TC. Guillermo Ortelli aparece detrás con 32, mientras que Omar “Gurí” Martínez y Christian Ledesma comparten el tercer puesto histórico con 31 clasificaciones ganadas.
Werner cerró un sábado positivo en Santiago del Estero
El entrerriano Mariano Werner volvió a mostrarse competitivo y logró ubicarse entre los principales protagonistas de la jornada. El piloto de Paraná consiguió el quinto mejor tiempo y largará desde una posición expectante en una de las series más importantes del domingo.
El representante del Ford Mustang quedó a poco más de una décima de Rossi y terminó detrás de Christian Ledesma, quien se ubicó cuarto con el Chevrolet Camaro.
La clasificación mostró una gran paridad entre las distintas marcas y pilotos de la categoría. De los 57 autos inscriptos, 31 quedaron encerrados dentro del mismo segundo, mientras que seis de las siete marcas presentes lograron meterse dentro de los primeros doce lugares del clasificador general.
Dianda volvió a sorprender y Lambiris se mantuvo competitivo
Uno de los nombres destacados del sábado volvió a ser Marco Dianda. El joven piloto de Guatimozín, de apenas 18 años, confirmó el gran presente que atraviesa dentro del Turismo Carretera y terminó segundo con el Dodge Challenger del Galarza Racing.
Dianda ya había conseguido la pole position en la fecha disputada en Concepción del Uruguay y esta vez quedó muy cerca de repetir. “Nos faltó poquito, pero esta vez sí vamos a poder aprovechar la posición”, expresó tras la clasificación.
Mauricio Lambiris, en tanto, se ubicó tercero con el Ford Mustang atendido por el Gurí Martínez Competición. “El auto funciona bien y se notó el cambio que metimos después del segundo entrenamiento”, explicó el piloto uruguayo luego de cerrar otra actuación destacada.
Cómo quedaron las series para el domingo
La clasificación definió el ordenamiento de las tres series que se disputarán este domingo desde las 10.10 en Termas de Río Hondo. Rossi y Christian Ledesma encabezarán la primera batería, mientras que Dianda y Mariano Werner partirán adelante en la segunda.
La tercera serie tendrá en la primera fila a Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera, en otro parcial que promete ser muy competitivo por el nivel de paridad mostrado durante toda la jornada sabatina.
Entre otros resultados destacados, Jonatan Castellano —líder del campeonato antes de esta fecha— terminó séptimo, mientras que Agustín Canapino finalizó en el puesto 19. Más atrás quedó Santiago Mangoni, ganador de la carrera anterior, quien cerró la clasificación en el lugar 48.
Con un récord histórico, gran equilibrio entre marcas y series que prometen mucha intensidad, el Turismo Carretera tuvo un sábado de alto nivel en Santiago del Estero, donde Mariano Werner buscará ser protagonista en la lucha por la victoria. Elonce.