El médico forense dio detalles impactantes sobre el estado del cuerpo de Maradona

El juicio por la muerte de Maradona sumó este martes un testimonio clave con la declaración del médico forense Federico Corasanitti, quien participó de la autopsia y de la Junta Médica que analizó el fallecimiento del exfutbolista.

Durante la audiencia, el profesional aportó precisiones sobre el estado en el que fue encontrado Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020 y describió detalles observados en la habitación y en el cuerpo.

La exposición se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en una jornada centrada en la reconstrucción médica del caso.

Cómo encontraron el cuerpo de Maradona

El médico relató que fue convocado alrededor de las 13 para intervenir junto al resto de los peritos.

En su declaración, explicó que el lugar tenía “poca iluminación, ventanas cubiertas con sábanas y cierto desorden”, además de la presencia de botellas de agua, ampollas de medicación y un inodoro portátil ortopédico.

Sobre el estado del cuerpo de Maradona, detalló: “Le sacamos el cubrecama y revisamos que no tuviera lesiones externas. Estaba de cúbito dorsal, con los miembros extendidos”.

Juicio a Maradona.

Los detalles médicos expuestos en el juicio

Uno de los puntos que más impacto generó en la audiencia fue la descripción realizada por el forense sobre un “falso hongo de espuma” en la boca del exfutbolista.

Según explicó Corasanitti, ese fenómeno se produce por la mezcla de aire y líquido en las vías aéreas y suele observarse en cuadros de edema pulmonar.

El especialista también indicó que Maradona presentaba “signos de edema pulmonar y generalizado”, además de acumulación de líquidos en distintas partes del cuerpo.

“Los miembros inferiores y superiores estaban edematizados también”, sostuvo durante su exposición.

Juicio a Maradona.

El estado del corazón y las pericias

En otro tramo de la audiencia, el médico habló sobre el tamaño y el peso del corazón del exjugador.

“No solo estaba agrandado de tamaño, sino que estaba bastante pesado”, afirmó el forense ante el tribunal.

Además, explicó que durante las pericias se utilizaron parámetros vinculados a temperatura corporal, livideces y retención de líquidos para estimar la data de muerte de Maradona.

La jornada también incluyó intercambios entre el testigo y los abogados defensores, en medio de nuevas discusiones técnicas sobre las conclusiones médicas presentadas en el juicio.