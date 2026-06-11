Muestra de patín artístico: alumnas de Ciclista y Mariano Moreno mostrarán lo aprendido

REDACCIÓN ELONCE
Las escuelas de patín artístico de los clubes Ciclista y Mariano Moreno realizarán una muestra de patín artístico para exhibir el trabajo desarrollado durante la primera mitad del año. La actividad será con entrada libre y gratuita.
La muestra de patín artístico que reunirán a alumnas de los clubes Ciclista y Mariano Moreno de Paraná ya comenzó a tomar forma con intensos entrenamientos y ensayos. La propuesta se desarrollará el próximo 20 de junio en el Club Recreativo, donde las patinadoras compartirán con familiares y vecinos todo lo aprendido durante la primera parte de la temporada.
La profesora Soledad, responsable de las actividades, explicó que la exhibición representa uno de los momentos más esperados del año para las deportistas.
“Ahora tenemos justamente una muestra que es a mitad de año, en la cual las chicas muestran todo lo que aprendieron. Es el momento de ellas, de disfrute y de gozar”, expresó.
Un trabajo conjunto entre dos clubes
La entrenadora comentó que actualmente desarrolla su actividad tanto en Club Ciclista como en Club Mariano Moreno, y que decidió unificar los grupos para realizar una presentación conjunta.
“Paralelamente estoy dando clases en dos clubes, Mariano Moreno y Ciclista. Lo que hago es juntar los dos clubes en conjunto para generar la muestra que es a mitad de año y después el festival a fin de año”, explicó.
En la exhibición participarán alumnas de distintas edades y niveles de aprendizaje. Según detalló, estarán presentes categorías iniciales, intermedias y avanzadas, integrando a todas las patinadoras en una misma celebración deportiva.
Por el momento, la disciplina cuenta principalmente con participación femenina, aunque la invitación está abierta para todos. “Por el momento solo tenemos niñas, pero obviamente que los chicos están invitados también a patinar”, sostuvo la profesora.
Una tarde para disfrutar del deporte y el espectáculo
La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de junio desde las 15.30 en el Club Recreativo, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.
“Quien quiera acompañar a todas las chicas a disfrutar de este momento que es de ellas y que lo esperan durante todo el año, son bienvenidos”, invitó Soledad.
Además del aspecto deportivo, la muestra incluirá todo el despliegue escénico que caracteriza al patín artístico. Vestuarios, peinados, maquillaje, brillo y coreografías forman parte de una preparación especial que las alumnas viven con entusiasmo.
“Ese es el show de ellas. No es solamente el patinar, sino el preparativo, el traje, el brillo, el peinado; es todo lo que les gusta a ellas y para lo que se preparan”, destacó.
Los organizadores estiman que la actividad se extenderá aproximadamente hasta las 18, en una jornada que combinará deporte, arte y entretenimiento para toda la familia