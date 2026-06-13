Confirmaron al árbitro del debut argentino y trae un recuerdo imborrable

La FIFA confirmó este sábado la designación del árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. El encargado de impartir justicia en el encuentro ante Argelia será el polaco Szymon Marciniak, un nombre que trae recuerdos muy especiales para los hinchas de la "Albiceleste".

El partido se disputará el próximo martes a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y marcará el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la máxima cita del fútbol mundial.

Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como jueces asistentes, mientras que el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh fue designado como cuarto árbitro. Además, el también australiano Isaac Trevis se desempeñará como asistente de reserva.

El árbitro de la final en Qatar

La designación del polaco remite inevitablemente a uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino. Marciniak fue el árbitro de la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina y Francia igualaron 3 a 3 antes de que el equipo de Lionel Scaloni se impusiera en la definición por penales.

En aquel encuentro, el juez sancionó un penal a favor de Argentina durante el primer tiempo y dos para Francia, uno en el complemento y otro en el tiempo suplementario.

La actuación de Emiliano "Dibu" Martínez en la tanda de penales terminó siendo decisiva para que la Selección conquistara su tercera estrella y se consagrara campeona del mundo.

Otros antecedentes con la Selección

La final de Qatar no fue la única ocasión en la que Marciniak dirigió a Argentina en una Copa del Mundo.

El primer antecedente se registró en el Mundial de Rusia 2018, durante el empate 1 a 1 frente a Islandia en el debut del equipo que conducía Jorge Sampaoli. En ese partido, Lionel Messi desperdició un penal en el segundo tiempo.

Además, el árbitro polaco estuvo presente en los octavos de final de Qatar 2022, cuando la Selección derrotó 2 a 1 a Australia en un encuentro que terminó con sufrimiento tras el descuento australiano generado por un gol en contra de Lisandro Martínez.

Ahora, Marciniak volverá a cruzarse con la "Albiceleste" en el inicio de una nueva ilusión mundialista, cuando Argentina enfrente a Argelia en busca de comenzar con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar.