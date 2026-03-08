Comenzó en Chaco la travesía "Salvemos el Paraná y sus humedales"

Este sábado comenzó una nueva travesía por el río Paraná en defensa del curso de agua y sus humedales, frente a la intención del Gobierno nacional de privatizar su administración y profundizar el dragado hasta 44 pies para permitir el ingreso de megabuques de carga destinados principalmente a la exportación de granos.

La remada, denominada “Salvemos el Paraná y sus humedales”, tuvo su punto de partida en el denominado “kilómetro 0”, en cercanías de la Isla del Cerrito, en la provincia de Chaco. Inicialmente estaba previsto que las embarcaciones salieran desde la localidad de Las Palmas, pero las inclemencias climáticas obligaron a modificar el plan.

La iniciativa recorrerá aproximadamente 800 kilómetros río abajo durante 14 días, en tres tramos, atravesando distintas provincias del litoral argentino.

La actividad es impulsada por el Foro por la recuperación del Paraná, junto a numerosas organizaciones socioambientales, sociales, gremiales, estudiantiles, culturales, políticas y religiosas.

Una historia de lucha por el Paraná

Muchas de estas agrupaciones ya habían participado en marzo de 2025 de la acción colectiva “Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, una travesía histórica de más de 1.200 kilómetros que unió distintas localidades del litoral con el objetivo de reclamar la recuperación del control argentino sobre el río.

En el inicio de la jornada, en Isla del Cerrito, participaron referentes de organizaciones, vecinos y público en general, con una destacada presencia de jóvenes. Durante el encuentro se exhibieron grandes banderas argentinas con consignas como “El Paraná en manos argentinas” y “No a los 44 pies”, en rechazo a lo que consideran un proceso de reprivatización y extranjerización del río.

Los organizadores advierten que la profundización del dragado podría generar graves consecuencias ambientales. Sostienen que avanzar con obras de esa magnitud sin estudios de impacto ambiental podría afectar el acceso al agua y dañar los ecosistemas de humedales.

“Quieren dragarlo a 44 pies sin estudio de impacto ambiental. Quieren reprivatizarlo y entregarlo a manos extranjeras. Porque quieren convertirlo en una autopista para buques gigantes a costa de secar nuestros humedales. Pero el Paraná no es una hidrovía, es nuestro río”, expresó el referente ambiental Luis “Cosita” Romero.

Romero también cuestionó la posible participación de empresas extranjeras en la gestión del río: “Empresas privadas se van a apropiar del río Paraná. También allí está el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos haciéndose cargo del aprovechamiento y uso integral del río Paraná. Nos parece vergonzoso todo lo que nos sucede, este saqueo a todos nuestros recursos naturales”.

Reclamo unificado por soberanía y conservación

Durante la jornada, además, se desarrollaron diversas actividades comunitarias y culturales. Los participantes compartieron un almuerzo colectivo, recorrieron el museo local y montaron una “muestra soberana” con paneles informativos que denunciaban la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales y proponían alternativas para su recuperación.

La jornada también incluyó un homenaje en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en reconocimiento al rol de las mujeres en las luchas socioambientales.

Este domingo 8, los participantes continuaron su recorrido río abajo hacia las próximas postas, ya en territorio correntino, avanzando en el desarrollo de la travesía. De esta manera, quedó completado el primer tramo del recorrido, que unió Corrientes y Barranqueras, marcando el inicio de las siguientes etapas de esta remada en defensa del río Paraná y sus humedales.