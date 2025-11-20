Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Tala son de Martín Palacio

Las pruebas de ADN realizadas por el Cuerpo Médico Forense del STJ confirmaron que los restos hallados en Estación Yeruá y en Rosario del Tala pertenecen a Martín Palacio, el chofer de 49 años desaparecido el 7 de octubre y que está prácticamente confirmado que fue asesinado por el doble femicida Pablo Rodríguez Laurta.

Al ADN se sumó un cotejo de dientes que comparó lo del cráneo encontrado con una fotografía del propio Palacio. Se cerró así la identificación que permite avanzar en el caso.

Se realizó una intensa búsqueda para hallar a Palacio

Palacio había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta para trasladarlo desde la terminal de Concordia hasta Rafaela. Fue visto por última vez el 7 de octubre y, días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba.

Cuando Laurta ya estaba detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, la Policía halló el 14 de octubre en Estación Yeruá un cuerpo mutilado sin cabeza ni brazos. El aviso fue dado por un vecino por olores extraños.

Posteriormente, el 30 de octubre, se encontraron más restos, incluyendo un cráneo y partes de un brazo, en Sauce Sur, una zona rural a unos 16 kilómetros de la ciudad de Rosario de Tala.

El avanzado estado de descomposición no permitía reconocer tatuajes ni rasgos, pero los estudios forenses confirmaron la identidad.

Con estas pruebas, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning cuentan con fundados elementos para señalar Laurta como el principal responsable del crimen. La autopsia determinó que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, descuartizado y arrojado en distintos puntos de Concordia y Tala.

La reconstrucción de la ruta del Toyota Corolla muestra que, tras salir de Concordia, pasó por zonas rurales de Federal, Yeruá, General Campos y San Salvador, evitando controles. Se presume que Palacio fue asesinado en las primeras horas del 8 de octubre, tras aceptar un viaje por el que iba a cobrar 1,5 millones de pesos.

El 9 de octubre el auto apareció incendiado en Córdoba. Dos días después, Laurta mató a su ex pareja y a su ex suegra y, el 12, fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo.

Veintitrés días más tarde, un vecino halló un cráneo y otros huesos en un camino rural de Rosario del Tala, dentro de una bolsa. Laurta continúa detenido en la cárcel de Cruz del Eje con prisión preventiva dictada por la justicia de Entre Ríos y Córdoba. (Concordia Policiales)