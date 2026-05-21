El abogado que representó a Nahir Galarza asumió la defensa de Pablo Laurta

Augusto Lafferiere, abogado oriundo de Nogoyá, asumió este jueves la defensa de Pablo Laurta, quien cumple prisión preventiva por el femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, de 24 años; de la madre de aquella, Mariel Zamudio, de 54; y del homicidio del chofer de una aplicación, Martín Palacio, cuyo cuerpo descuartizado y el auto incendiado fueron hallados a fines de julio de 2025 sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala.

La designación del defensor se realizó ante funcionarios penitenciarios ante la imposibilidad de contar con testigos civiles.

Por estos hechos, Laurta será juzgado por Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en el caso de las dos mujeres, y por Sustracción de menores, ya que tras los crímenes huyó con su hijo de 5 años intentando llegar a Uruguay, hasta ser interceptado en Entre Ríos.

El fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, explicó que Laurta ingresó armado al domicilio de su ex pareja en Villa Serrana, mató a Luna Giardina y Mariel Zamudio, y huyó con el menor. La activación del Alerta Sofía y un pedido de captura internacional permitieron su detención en Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar hacia Uruguay.

Acusaciones en Entre Ríos por el crimen de un chofer

Mientras tanto, en Entre Ríos, Laurta también está acusado del asesinato de Martín Palacio, quien según la investigación fue contratado para trasladarlo a Córdoba y terminó siendo víctima del imputado. Palacio habría sido asesinado en el camino, su cuerpo ocultado y el vehículo incendiado.

El cambio de defensa se realizó en la Oficina de la División Tratamiento Correccional, con la presencia de funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos de la Unidad Penal N° 1.

Pese a la gravedad de los delitos que enfrenta Laurta, la fiscalía denunció que a fines de abril este habría enviado mensajes intimidatorios a la familia de las víctimas. La abogada Marina Romano indicó que los mensajes decían: “pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Trayectoria y medidas de Lafferiere

El abogado Augusto Lafferiere también representa a Nahir Galarza, condenada en 2017 a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo. Entre sus últimas medidas, Lafferiere solicitó que Galarza pueda utilizar sus redes sociales y poseer un celular, reforzando su estrategia de defensa centrada en derechos individuales de sus clientes.