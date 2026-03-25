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Emilia Mernes denunció ataques y acusaciones falsas: “Están diciendo cosas que no son verdad”

La cantante Emilia Mernes denunció versiones falsas, agresiones y acusaciones en su contra por el escándalo con Tini y María Becerra, y pidió que se detenga el odio en redes sociales.

25 de Marzo de 2026
Emilia Mernes aclaró la situación ante el conflicto mediático.
Emilia Mernes aclaró la situación ante el conflicto mediático.

REDACCIÓN ELONCE

La cantante Emilia Mernes denunció versiones falsas, agresiones y acusaciones en su contra por el escándalo con Tini y María Becerra, y pidió que se detenga el odio en redes sociales.

La cantante Emilia Mernes salió a defenderse ante la circulación de versiones falsas y acusaciones en su contra durante los últimos días. A través de una historia de Instagram, la artista expresó: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”.

En el mismo mensaje, Mernes aclaró que inicialmente decidió mantenerse en silencio: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”. La cantante destacó el impacto de estas agresiones: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

 

Diferencias aclaradas y puertas abiertas

Respecto a los conflictos con otras artistas, Emilia Mernes señaló que todo quedó resuelto: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Además, pidió un alto a la violencia en línea: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.

 

El apoyo de Duki ante la situación

El cantante Duki, novio de Emilia Mernes, salió a respaldarla públicamente. En sus redes sociales escribió: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

 

Duki agregó un mensaje emotivo: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo”.

Temas:

Emilia Mernes Duki María Becerra tini MENTIRAS
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