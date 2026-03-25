Emilia Mernes denunció ataques y acusaciones falsas: “Están diciendo cosas que no son verdad”

REDACCIÓN ELONCE
La cantante Emilia Mernes denunció versiones falsas, agresiones y acusaciones en su contra por el escándalo con Tini y María Becerra, y pidió que se detenga el odio en redes sociales.
La cantante Emilia Mernes salió a defenderse ante la circulación de versiones falsas y acusaciones en su contra durante los últimos días. A través de una historia de Instagram, la artista expresó: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”.
En el mismo mensaje, Mernes aclaró que inicialmente decidió mantenerse en silencio: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”. La cantante destacó el impacto de estas agresiones: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.
Diferencias aclaradas y puertas abiertas
Respecto a los conflictos con otras artistas, Emilia Mernes señaló que todo quedó resuelto: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.
Además, pidió un alto a la violencia en línea: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.
El apoyo de Duki ante la situación
El cantante Duki, novio de Emilia Mernes, salió a respaldarla públicamente. En sus redes sociales escribió: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.
Duki agregó un mensaje emotivo: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo”.