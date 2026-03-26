Duki bancó a Emilia Mernes: “Que digan lo que quieran”

El escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel alcanzó su punto más caliente y sumó un nuevo capítulo cargado de versiones explosivas.

En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes rumores que vinculaban la supuesta enemistad entre las artistas, y también con parejas de jugadores de la Selección argentina, con una presunta infidelidad de Emilia hacia Duki con un futbolista de la Scaloneta que, además, estaría casado.

En medio del revuelo y las especulaciones, Duki decidió salir a respaldar públicamente a su pareja con un mensaje contundente en redes sociales, donde dejó en claro su total confianza hacia ella.

A través de una historia de Instagram en la que se los ve abrazados, el trapero abrió su descargo con una declaración de amor: “Te amo con el alma. Gracias por haber aparecido en mi camino. Gracias por quererme bien y sano. Por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser un compañero”.

Lejos de esquivar el tema, el artista también apuntó contra quienes alimentan los rumores: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos”, escribió, dejando entrever que se desentiende por completo de las versiones de engaño.

Para cerrar, redobló la apuesta con un mensaje directo hacia Emilia: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener una compañera como vos a su lado”.

Cabe destacar que el músico publicó este mensaje a los pocos minutos de que Emilia emitió un descargo donde admitía que estaba “angustiada y asustada por el nivel de violencia en redes”.